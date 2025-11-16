Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diana Morant: "Pérez Llorca es un Mazón más. No queremos presidentes que vengan a tapar y seguir mintiendo"

La secretaria general del PSPV vuelve a pedir elecciones en una visita a Petrer y advierte que "los mismos políticos nos condenan a repetir la historia"

Diana Morant ofrece declaraciones a los medios a las puertas del Ayuntamiento de Petrer.

Diana Morant ofrece declaraciones a los medios a las puertas del Ayuntamiento de Petrer. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insistido este domingo desde Petrer en que a los ciudadanos de la Comunidad no les vale el PP ni los pactos con Vox. "Pérez Llorca es un Mazón más. No queremos reemplazos. No queremos presidentes que vengan a tapar y seguir mintiendo", ha argumentado la dirigente socialista para pedir elecciones y ha advertido que "los mismos políticos y las mismas políticas nos condenan a repetir la historia".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha ofrecido estas declaraciones antes de asistir a La Redenció, un acto por el Mig Any de los Moros y Cristianos de Petrer. "Hay que abrir una etapa de futuro y no hay mejor manera que devolver la voz al pueblo. No tenemos que tenerle miedo al pueblo y a su voz. Hay que tenerle miedo a estos gobernantes negligentes que nos han costado tan caro", ha señalado en compañía del alcalde de Elda y secretario general provincial del partido, Rubén Alfaro; del subdelegado de Gobierno, Juan Antonio Nieves; así como de la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro.

"Hay demasiados mensajes de odio"

Según ha informado el PSPV-PSOE en un comunicado, Morant se ha referido también a los "demasiados mensajes de odio, demasiados señalamientos a culturas diferentes", que se escuchan actualmente y ha defendido que "nuestro pueblo y nuestra cultura se sostiene precisamente por la diversidad desde hace ya muchos años".

En su intervención ha alabado también a la alcaldesa anfitriona, Irene Navarro, por haber "plantado cara a Carlos Mazón cuando vino a presumir de algo que no había hecho, mientras a la vez recortaba y paralizaba el resto de centros del Plan Edificant".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  3. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  4. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  5. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  6. El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
  7. El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat
  8. Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana

Diana Morant: "Pérez Llorca es un Mazón más. No queremos presidentes que vengan a tapar y seguir mintiendo"

Diana Morant: "Pérez Llorca es un Mazón más. No queremos presidentes que vengan a tapar y seguir mintiendo"

"Cada vez se ofrecen tratamientos menos tóxicos y que mejoran la vida de los paciente con cáncer de pulmón"

"Cada vez se ofrecen tratamientos menos tóxicos y que mejoran la vida de los paciente con cáncer de pulmón"

La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista

La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista

Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana

Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana

Cambios en la asistencia tras un ictus

Cambios en la asistencia tras un ictus

Una alerta automática detecta el colesterol en pacientes graves

Una alerta automática detecta el colesterol en pacientes graves

Los más pequeños se ponen el uniforme de Policía Nacional

La línea C3 de Cercanías recupera mañana el tramo Aldaia-Loriguilla

Tracking Pixel Contents