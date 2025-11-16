«Es fácil llegar a acuerdos con Vox si se pone por delante a los valencianos»

Desde hace tan solo unos días a las competencias en Infraestructuras y Medio Ambiente suma también la vicepresidencia segunda y la Recuperación Económica y Social tras la dana ¿Da vértigo?

No creo que la palabra sea vértigo. Yo lo veo como un plus de responsabilidad sumar estas funciones. Tras las riadas, todo el equipo de la Conselleria se implicó en la reconstrucción y ahora sumamos una pata más, la recuperación económica y social. Es una unión que considero natural para afrontar los retos a los que nos enfrentamos, no solo en las poblaciones afectadas por las riadas, sino en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Todo el territorio debe adaptarse ante unos episodios climáticos que cada vez son más severos y frecuentes.

Gan Pampols aseguró en su despedida que la reconstrucción no va todo lo rápido que sería deseable y culpó de ello al Gobierno central. ¿Se siente la Generalitat abandonada por el Gobierno?

No es que nos sintamos abandonados. Es que lo hemos estado. Es incomprensible que en los casi trece meses que han pasado el contacto con el Gobierno de España haya sido mínimo. El único contacto ha sido con el ministro Óscar Puente, y solo al principio, para dividir el trabajo de las infraestructuras y el transporte que había que recuperar. Todo quedó ahí. Con la exministra Teresa Ribera, que todavía no ha visitado Valencia, el contacto fue nulo y con su sucesora, Sara Aagesen, tan sólo he podido saludarla en actos a los que nos ha invitado, a pesar de las reiteradas peticiones de reunión que hemos cursado. Por no hablar de Pedro Sánchez, que tras su visita a Paiporta se ha limitado a tener reuniones a puerta cerrada en la Delegación del Gobierno en Valencia. Por lo tanto, la frustración del general Gan Pampols es totalmente comprensible porque el Estado debía haber desplegado en Valencia todo su potencial y por estrategia política ni lo hicieron, ni, a día de hoy, lo han hecho. Es una situación frustrante porque se ha demostrado que el Gobierno es un socio desleal, pero no me resigno a tirar la toalla. Voy a dejarme la piel para que, de una vez, el Gobierno acelere en la reconstrucción.

Vicente Martínez Mus en la redacción de Mediterráneo. / ERIK PRADAS

¿En qué momento están las obras de reconstrucción? ¿Qué queda por hacer?

Por la parte que compete a la Generalitat se ha hecho muchísimo. Y todo ello sin haber recibido ninguna ayuda del Gobierno de España. En la reconstrucción vamos a pulmón, estamos solos. Pese a ese escenario de soledad tenemos las 18 carreteras autonómicas con las obras finalizadas, las 123 depuradoras afectadas en funcionamiento, la red de Metrovalencia restaurada completamente, más de un millón de toneladas de residuos retirados y decenas de obras de competencia local finalizadas. En cuanto al Plan Endavant, están en marcha el 47% de las 343 iniciativas. Vista la magnitud de la catástrofe que casi la mitad de las medidas para la reconstrucción estén en marcha, es una buena noticia. Y si hubiésemos contado con el apoyo del Gobierno de España, ese porcentaje sería más elevado. Pero ahí queda en la conciencia de cada uno. Nosotros, desde la Generalitat estamos haciendo todo lo que podemos, y un poquito más, para recuperar las zonas afectadas y hacer un territorio más fuerte ante situaciones parecidas que puedan producirse . De hecho, no solo diseñamos soluciones en la zona afectada, sino en el conjunto de la Comunitat . El proyecto de parques inundables queremos exportarlo también a Castellón para que sea un complemento a las obras que tiene pendiente la Confederación Hidrográfica del Júcar. Porque sí, es necesario actuar en el barranco del Poyo y la Saleta, pero también está pendiente aumentar la capacidad de desagüe del Riu Sec en Castelló o encauzar el barranco Juan de Mora en Nules.

En su primera intervención como vicepresidente segundo expresó su voluntad de tener un contacto “normal” con las asociaciones de víctimas de la dana. ¿El Consell ha de recomponer la relación con las asociaciones de víctimas? ¿Qué pasos va a dar?

No empezamos de cero ya que hay un camino marcado durante los últimos meses. Nada más tomé el relevo de Gan Pampols me puse a disposición de las asociaciones. Agradezco que nueve días después de acceder al cargo ya haya podido tener un encuentro con algunas de las entidades que las representan. Ya he tenido ocasión previamente de sentarme con ellas para explicarles los proyectos de parques inundables; proyectos esperanzadores y de futuro. También para escuchar sus propuestas y de cara a los próximos meses reforzar esta vía de diálogo siempre que lo necesiten. El camino no puede ser otro que estar al lado de las víctimas.

¿Cree que es necesario un gesto de disculpa?

Creo que lo importante es que las víctimas sientan que la administración autonómica siempre va a estar a su lado, atendiéndolas, acompañándolas y manteniendo una escucha activa en lo que sea necesario. Con toda la atención que merecen. Quien pierde un familiar o un ser allegado tiene todo el derecho a expresarse como mejor le parezca.

Su nombramiento como vicepresidente segundo se produjo en una semana convulsa para el Consell, con la dimisión Carlos Mazón como president por su gestión el 29-O ¿Cree que Mazón hizo lo correcto al dimitir, o debía haberlo hecho hace un año? ¿Por qué ha cambiado tantas veces de versión?

A nivel personal es comprensible que necesitara dimitir porque la situación de estos meses había sido muy compleja. Durante todo este tiempo ha sido sometido a una presión constante y difícil de soportar. El president Mazón tiene mi respeto y reconocimiento y estoy seguro de que su decisión de dar un paso atrás ha estado profundamente meditada. Pero es de justicia poner en valor todo su trabajo durante un año muy complicado para todos. Hemos hablado a diario sobre cómo iban los trabajos de reconstrucción y se ha implicado personalmente como no podía ser de otra forma. Además, creo que el president ha sido el único que ha dado la cara, no como Pedro Sánchez y sus ministros, que se han negado a comparecer en la comisión de investigación de les Corts. Se han exprimido y analizado al máximo todos los horarios, ubicaciones y llamadas, pero se han ignorado todos los movimientos del resto de responsables. Y, sobre todo, se ha quitado el foco de lo fundamental. Un año después seguimos sin dar un paso en las necesarias obras de encauzamiento que el Gobierno debe acometer para estar mejor preparados ante futuros episodios como el del 29 de octubre. La ciudadanía merece dormir tranquila y no lo harán si el Gobierno sigue sin ejecutar esas obras.

Para buena parte de la opinión pública Mazón es el responsable de la mala gestión de la tragedia, aunque ustedes sostienen que parte de esa responsabilidad es del Gobierno y las agencias estatales. Pero esto no ha calado. ¿Por qué?

Porqué es más fácil focalizar toda la responsabilidad en la figura del president. Paradójicamente, hemos tenido que esperar 380 días para que la ex ministra Ribera reconozca errores de planificación en el Poyo o en la Saleta. Llevan un año creando un relato para expiar sus responsabilidades y las de sus organismos dependientes.

Vicente Martínez Mus. / ERIK PRADAS

La investidura del nuevo president depende de los votos de Vox. Usted como también conseller de Medio Ambiente, ¿cómo lleva la alianza con un partido que niega el cambio climático y que presas y diques ? ¿Lo ve aceptable?

Es importante encontrar en qué puntos estamos de acuerdo y obviar aquello que no compartimos. Si ponemos por delante, como prioridad, a los valencianos es fácil llegar a acuerdos. Cada partido, como las personas, tenemos nuestros programas, puntos de vista y opiniones diferentes. Y eso lejos de ser un problema debe verse como una oportunidad para llegar a puntos de entendimiento.

El candidato elegido por la dirección nacional del PP es Juan Francisco Pérez Llorca. ¿Qué le ha dicho sobre su proyecto?

Estoy convencido de la capacidad de Juanfran Pérez Llorca para liderar la Comunitat, sobre todo la recuperación. Es alcalde, y esa es la mejor forma de conocer la política, y ya ha demostrado este tiempo en ser un buen portavoz también en les Corts. También como Síndic, conoce perfectamente toda la acción de gobierno que se ha llevado a cabo durante la legislatura. Y como secretario general del PPCV es conocedor de nuestro territorio y sus necesidades. Por tanto, conjuga sobradamente todos los atributos para liderar la Generalitat.

Si no hay un contratiempo excepcional, Pérez Llorca será el próximo president con el beneplácito de Vox. ¿Espera usted cambios en el Consell en esta nueva etapa?

No soy de hacer quinielas, pero estoy seguro de que Pérez Llorca hará lo mejor para la Comunitat Valenciana y ahí entra también el equipo que le acompañará.

En este último año, y de manera comprensible, el Consell se ha volcado en la reconstrucción. ¿Se han resentido las inversiones previstas en Castellón?

Para nada. Si en algo se ha caracterizado nuestro trabajo es en la capacidad de actuar con diligencia y rapidez en las zonas de la emergencia, y en seguir con nuestra hoja de ruta para el resto de los territorios. Y ahí entra también Castellón a la que este Consell cuida especialmente y hemos demostrado con hechos concretos. Además, hay una parte de la provincia, en especial el interior, que también sufrió las riadas del pasado año y desde la Generalitat también hemos apostado por la reconstrucción de estas zonas. Entre otras cosas, dedicamos 15,4 millones para la recuperación de las infraestructuras forestales y de prevención de incendios . Por otro lado, estamos rediseñando el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat (Patricova) también en Castellón para establecer nuevas zonas inundables y limitar en ellas la actividad para priorizar la seguridad de las personas.

La semana pasada se reunió con la alcaldesa de Castelló para abordar algunas de las infraestructuras pendientes y que le competen directamente, como la ronda Oeste y el TRAM de la Plana. ¿Habrá avances en los próximos meses teniendo que en cuenta que los presupuestos autonómicos para 2026 están en el aire?

Hay una apuesta inequívoca por el transporte en la capital y su entorno. Vamos a destinar 1,4 millones de euros para la reparación integral de la plataforma actual del TRAM en el centro de la ciudad y las obras empezarán en dos meses. Esta actuación es complementaria a las obras que ya se están llevando en el Grao y está prevista que comience tras las fiestas de Reyess. De forma paralela, avanza el estudio para diseñar la expansión del TRAM a toda la comarca y cuando tengamos el proyecto ejecutaremos una nueva línea. En cuanto a la ronda Oeste, que supone una inversión de 46,5 millones, la Generalitat aporta 37,3 millones. Esta cantidad está garantizada la dotación presupuestaria mediante el convenio que se firmó a finales del año pasado y, por tanto, el proyecto avanza a buen ritmo y estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Castelló remita a finales de este mes del proyecto final para aprobar la licitación del tramo entre la CV-151 y la Avenida de l’Alcora en el primer trimestre de 2026.

El aeropuerto de Castellón marca récords de visitantes. Esta semana han anunciado nuevas conexiones con Bolonia y Manchester. ¿Se esperan otras rutas a corto o medio plazo?

El aeropuerto de Castellón es una infraestructura durante años denostada que cuenta con mejores resultados que 18 instalaciones de Aena. Crece a un muy buen ritmo y este año cumpliremos el objetivo de superar los 300.000 pasajeros. Pero no nos conformamos. El aeropuerto realiza un trabajo constante en busca de nuevas oportunidades de conexión y en 2026 estrenaremos estas dos nuevas conexiones. El objetivo es seguir ampliando el actual catálogo de rutas.

Los taxistas han hecho recientemente una protesta ante la inacción de la Conselleria de Transportes con las “irregularidades” de las VTC. ¿Qué va a hacer su departamento?

Desde la Conselleria mantenemos un contacto directo con el sector del taxi y hemos reforzado, en colaboración con la Policía, las inspecciones a las VTC. De hecho, desde mediados de 2023 se han multiplicado las inspecciones en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Nuestra posición es clara, todos los actores tienen que cumplir la normativa actual. Seguimos trabajando para hacer posible la convivencia de VTC y Taxi con el objetivo de que todos los municipios cuenten con el mejor transporte posible.