Parajes del agua en la cuenca del Escalona: Atractivos en Navarrés, Quesa y Bicorp

La Canal de Navarrés es una comarca valenciana cuyos paisajes están modelados, inspirados, por el agua. Su red fluvial tiene una marcada dirección O-E, impuesta por la disposición del relieve, de las montañas de la Muela de Cortes, la Muela de Bicorp y parte del Macizo del Caroig, en el sector occidental nacen las ramblas y ríos que dan forma a los dos principales sistemas hídricos que atraviesan esta comarca y que, finalmente, desembocan en el río Júcar. Por un lado, el río Escalona, y sus afluentes la rambla de la Molinera y el río Grande; y, por otro lado, el sistema rambla de Bolbaite-río Sellent.

Los materiales geológicos que se encuentran en la comarca son mayoritariamente del Cretácico, caracterizados por una amplia variedad litológica como margas, calizas, arcillas, margocalizas, calizas margosas, calizas arenosas y areniscas.

Canal de Navarrés / Estepa

El agua es uno de los protagonistas en el paisaje de la Canal de Navarrés. Así, a una hidrografía organizada en torno a dos cuencas de drenaje principales, la del río Escalona al norte y la del río Sellent al sur, hay que añadir numerosos manantiales y fuentes que alimentan a la red de drenaje, y abastecen desde antiguo a la población, la agricultura y las industrias de la zona. Su origen se encuentra ligado a unas litologías poco permeables, que favorecen una circulación horizontal de las aguas subterráneas, que afloran en las hoyas.

Parajes de interés paisajístico en la cuenca del Escalona

Estos manantiales y cursos fluviales han sido el origen de parajes, varios de ellos emblemáticos con valores tanto ecológicos como culturales o simbólicos, entre los que cabe señalar los ríos que dan lugar a espacios agrícolas de regadío (huertas de Navarrés o Quesa) y los saltos de agua que forman gorgos y que han servido de enclaves para molinos, centrales hidroeléctricas y fábricas.

Charco del Chorro, en Quesa. / Estepa

En la cuenca del río Escalona, con la rambla de la Molinera y el barranco Grande como cauces destacados, se localizan tres poblaciones, Bicorp, Quesa y Navarrés, en cuyos términos municipales se localizan numerosos enclaves y parajes. Entre ellos destacan Los Chorradores, el barranco del Barcal, la Ceja del río Grande, Playamonte y las Fuentes, el Pozo de las Quebradas, la presa de Escalona, el Cañón del río Grande, el Charco de las Tortugas, el Río Cubillas, los Charcos de Quesa y el barranco de las Ventanas, el río de Ludey, la Sima de les Graelles, el río Fraile, o el río Cazuma.

Los Chorradores de Navarrés

Los Chorradores es un Paraje Natural Municipal, declarado en 2014, con una extensión de 29 hectáreas. Se localiza en el tramo medio y bajo del Barranco del Barcal, en el sector septentrional del término de Navarrés. El cauce del barranco presenta desniveles pronunciados y cabalgamientos que dan lugar a espectaculares saltos de agua. El recorrido del Sendero del Chorrador corresponde con parte de la senda circular denominada Escalona-Chorradores. A la izquierda se sitúa la Fuente Clara y, posteriormente, la espectacular cascada de El Chorrador, y una poza. En el entorno se halla el azud de la Badina Migas y un segundo chorrador, de menores dimensiones.

Los Chorradores de Navarrés. / Estepa

Playamonte de Navarrés

Playamonte o las Fuentes se localiza a unos tres kilómetros al sur del núcleo urbano de Navarrés. Se trata de un lago artificial de bordes arenosos que durante años se utilizó como área de recreo para el baño y la acampada. En sus inmediaciones hallamos una urbanización. Este espacio ha sido un lugar habitado desde la prehistoria, según los restos arqueológicos encontrados, como algunos útiles musterienses. Este embalse artificial fue creado por el Ayuntamiento de Navarrés en 1970, para el recreo de sus vecinos. El lago de Playamonte se abastece de varios nacimientos como son las fuentes del Pescao, La Loca, la Fuente Negra y la Fuente de los Pastores.

Playamonte en Navarrés. / Estepa

La Presa de Escalona

Entre Navarrés y Quesa, este embalse recoge las aguas del río Escalona, afluente del Júcar, y es el vaso en el que confluyen las aguas de los ríos Grande, Fraile y Ludey. El embalse es una obra de ingeniería hidráulica levantada en 1995. Después de la rotura de la presa de Tous en 1982, el embalse de Escalona se concibió como una presa de laminación, para prevenir los daños que una nueva avenida pudiera provocar. Es un tipo de presa de arco de gravedad, con una superficie de 461 Ha. El volumen normal de embalse es de 90 hm3 y un máximo de 143 hm3.

Los Lagos o Charcos de Quesa

A unos 7 km del pueblo, Los Lagos o Charcos de Quesa son estanques o pozas naturales situados en el río Grande, también denominado Barranco de Las Ventanas-Los Charcos. Comprenden varias cascadas y gorgos naturales de diferentes dimensiones y profundidades. Se han formado por la erosión hídrica fluvial, que ha dado lugar a unos paisajes de gran valor estético. Se les asignan nombres populares como Charco de la de la Fuente, de la Bañera, de la Cacerola, del Chorro... Se accede también por el PR-CV 204 Los Charcos.

Gola de Lucino en Bicorp. / Estepa

Río Fraile y Cazuma en Bicorp

En el suroeste del pueblo, se trata de un paraje de gran belleza por la vegetación y el agua que acompaña durante su recorrido. Hay tramos de este río de gran valor estético, con numerosas pozas y toboganes naturales, y saltos de agua. Los PR-CV 235 y 236 permiten al visitante visualizar parte de los tramos de interés. El PR-CV 234 discurre por los entornos del río Cazuma.

El Sendero de Gran Recorrido GR-332

Este sendero de unos 71 km, une el territorio turístico de La Canal de sureste a noroeste por un camino que atraviesa las localidades de Estubeny, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa, y Bicorp por sus núcleos urbanos y visibilizando los principales recursos turísticos de la zona. Transcurre por ejemplo por los parajes de La Cabrentá (Estubeny), el Salto de Chella (Chella), el Paraje del Río Sellent (Bolbaite), Playamonte y el Los Chorradores (Navarrés), el Ecomuseo de Bicorp y el Río Fraile.

Sendero GR 332 a su paso por los Chorradores de Navarrés. / Estepa

Bibliografía básica

-Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

-Plan Director del Desarrollo Turístico para la Canal de Navarrés (2018), dirigido por Jorge Hermosilla.

-Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.