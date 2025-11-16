Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Los más pequeños se ponen el uniforme de Policía Nacional

El centro comercial Nuevo Centro ha acogido unas jornadas del cuerpo policial con la campaña “Comprometidos Contigo”

La Policía Nacional exhibe sus unidades en el centro comercial Nuevo Centro.

La Policía Nacional exhibe sus unidades en el centro comercial Nuevo Centro. / Policía Nacional

Redacción Levante-EMV

València

La Policía Nacional ha exhibido sus unidades en el centro comercial Nuevo Centro dentro de la actividad “Comprometidos Contigo”. Del 13 al 15 de noviembre se han desarrollado exhibiciones, actividades participativas y mesas informativas a cargo de distintas unidades de la Policía Nacional.

El objetivo es acercar a a la ciudadanía la institución policial, mostrando la actividad desarrollada por algunas unidades, así como ofrecer información en materia de seguridad ciudadana y prevención.

Los tres coches infantiles permanecerán en el centro comercial.

Los tres coches infantiles permanecerán en el centro comercial. / Policía Nacional

El lugar elegido para ello ha sido la plaza interior de Nuevo Centro, en donde de forma permanente, habrá un circuito con tres minicoches infantiles rotulados de la Policía Nacional. Además, cada tarde y con acceso gratuito, los visitantes han podido disfrutar de una exhibición de la Unidad de Guías Caninos y de T.E.D.A.X.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  3. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  4. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  5. El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
  6. El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat
  7. Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
  8. La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi

El negocio que se esconde tras un ictus

El negocio que se esconde tras un ictus

Los más pequeños se ponen el uniforme de Policía Nacional

La línea C3 de Cercanías recupera mañana el tramo Aldaia-Loriguilla

La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista

La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista

Campo de concentración de Albatera: las excavaciones que sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en enterrar

Campo de concentración de Albatera: las excavaciones que sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en enterrar

Martínez Mus: "Es fácil llegar a acuerdos con Vox si se pone por delante a los valencianos"

Las asociaciones de víctimas, en la encrucijada ante la era postMazón

Las asociaciones de víctimas, en la encrucijada ante la era postMazón

Pérez Llorca acaricia la presidencia con el reto de cerrar la era Mazón sin soliviantar a Vox

Pérez Llorca acaricia la presidencia con el reto de cerrar la era Mazón sin soliviantar a Vox
Tracking Pixel Contents