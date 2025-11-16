Los más pequeños se ponen el uniforme de Policía Nacional

La Policía Nacional ha exhibido sus unidades en el centro comercial Nuevo Centro dentro de la actividad “Comprometidos Contigo”. Del 13 al 15 de noviembre se han desarrollado exhibiciones, actividades participativas y mesas informativas a cargo de distintas unidades de la Policía Nacional.

El objetivo es acercar a a la ciudadanía la institución policial, mostrando la actividad desarrollada por algunas unidades, así como ofrecer información en materia de seguridad ciudadana y prevención.

Los tres coches infantiles permanecerán en el centro comercial. / Policía Nacional

El lugar elegido para ello ha sido la plaza interior de Nuevo Centro, en donde de forma permanente, habrá un circuito con tres minicoches infantiles rotulados de la Policía Nacional. Además, cada tarde y con acceso gratuito, los visitantes han podido disfrutar de una exhibición de la Unidad de Guías Caninos y de T.E.D.A.X.