Vaivén
Los más pequeños se ponen el uniforme de Policía Nacional
El centro comercial Nuevo Centro ha acogido unas jornadas del cuerpo policial con la campaña “Comprometidos Contigo”
La Policía Nacional ha exhibido sus unidades en el centro comercial Nuevo Centro dentro de la actividad “Comprometidos Contigo”. Del 13 al 15 de noviembre se han desarrollado exhibiciones, actividades participativas y mesas informativas a cargo de distintas unidades de la Policía Nacional.
El objetivo es acercar a a la ciudadanía la institución policial, mostrando la actividad desarrollada por algunas unidades, así como ofrecer información en materia de seguridad ciudadana y prevención.
El lugar elegido para ello ha sido la plaza interior de Nuevo Centro, en donde de forma permanente, habrá un circuito con tres minicoches infantiles rotulados de la Policía Nacional. Además, cada tarde y con acceso gratuito, los visitantes han podido disfrutar de una exhibición de la Unidad de Guías Caninos y de T.E.D.A.X.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi