La exigencia de Vox al PP para apoyar a su candidato es que prometa hacer todos los diques y presas necesario para evitar una inundación como la del 29 de octubre de 2024. No hace mucho leí que para el caso concreto de Paiporta evitar nuevas inundaciones tenía dos opciones, alejar Paiporta del Poio o alejar el Poio de Paiporta. Esto es válido para cualquier otra de las zonas inundables, pero merece muchos matices. Desde el principio muchos extremistas apostaron por decir que la inundación de las zonas de Horta sud en las que no llovió se debió a que se abrieron presas con mala intención o, en cualquier caso, que no se hicieron las obras hidráulicas necesarias para evitar estas cosas por desidia o pura mala fe. Lo dijeron extremistas, pero no lo negaron presuntos moderados porque les venía bien para defender su relato de indefensión. Por supuesto, la culpa era del gobierno central actual, como si este tipo de obras no tuvieran periodos de contratación y ejecución que exceden la de varias legislaturas y por las que han pasado todo tipo de gobiernos. Desde el punto de vista práctico, los volúmenes de agua estimados no hubieran sido detenidos por las obras que algunos defienden. Hacer presas y diques en barrancos no es como hacerlas en ríos, son mucho menos efectivas, por ejemplo, por los problemas de aterramiento. En el caso concreto de toda el área afectada hay barrancos actuales sobre los que tal vez se pueda actuar, pero que viendo el caudal alcanzado no hubieran sido suficientes. Por otro lado, multitud de paleocanales han sido absorbidos por la urbanización desmedida y sin control promovida por casi todos los colores políticos, y actúan de forma caótica con lluvias como estas, recuperando lo que siempre fue suyo. Si alguien quiere engañar a la población, aún falta añadir que esas obras servirán para soportar avenidas que solo se producirán cada 500 años. Está siempre mal explicado eso del periodo de retorno, que lo que hace es calcular un porcentaje de recurrencia anual de este tipo de fenómenos, que es más bajo cuando más extremo es, pero que no debe traducirse en poner un número concreto de años, que engaña a ciudadanos y políticos. Seguro que se pueden hacer algunas de estas obras, pero el que se crea que será suficiente se equivoca, y mucho. Por otro lado, no olvidemos que algunas obras hidráulicas, hechas para evitar un daño en caso de inundaciones moderadas, lo pueden multiplicar con uno de estos supereventos cada vez más frecuentes.