Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana

El calendario avanza y el invierno se acerca a pasos agigantados; no solo en el calendario, sino también climatológicamente hablando. Las primeras semanas de noviembre ya han registrado un descenso del mercurio, aunque las temperaturas seguían siendo apacibles. Los jerséis y cazadoras han salido del armario y, en los próximos días, podrían hacer falta más capas porque una masa de 'aire ártico' invadirá la Península Ibérica y provocará un desplome de las temperaturas en la Comunitat Valenciana, con máximas por debajo de los 15 grados y mínimas rozando los cero grados y, por debajo, en el interior. La sensación térmica, provocada por la humedad, podría ser de menos ocho grados en algunos puntos.

El primer descenso de los termómetros se producirá el próximo martes cuando se esperan máximas de 18 y 19 grados en el litoral, pero con mínimas de siete grados en la costa y de uno o dos grados en el interior. Así lo recogen las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevén "temperaturas en descenso" para el martes, a excepción del norte de Castellón, donde las máximas podrían ascender ligeramente.

Un día después, el miércoles, se producirá un nuevo descenso, pero solo de las mínimas. Estas caerán hasta los cinco grados en las zonas de costa; en la provincia de Alicante se acercarán a los 10 grados. Sin embargo, en zonas de interior como la Vall d'Albaida o els Ports, el mercurio ya caerá a valores negativos, con -2 grados en Morella. Este contraste térmico sugiere jornadas agradables para salir durante el día, pero con un enfriamiento significativo al caer la noche.

Segundo desplome

La caída de las temperaturas será más acusada a partir del fin de semana. La madrugada del viernes al sábado las mínimas caerán hasta los tres grados negativos en el interior de la Comunitat Valenciana y, en el litoral, no serán superiores a los cinco grados. Eso sumado a la humedad puede dejar sensaciones térmicas de menos cinco grados negativos en varias comarcas. Por lo general las noches más frías de la semana se registrarán entre el jueves y el viernes, teniendo en cuenta las previsiones de la Aemet.

Temperaturas máximas y mínimas para el sábado en la Comunitat Valenciana. / Aemet

El sábado volverá a brillar el sol con temperaturas más templadas (hasta 17 °C), pero el domingo se espera un aumento de la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente algo más apagado, con máximas similares y mínimas más suaves, alrededor de los 9 °C. En resumen: una semana típica de transición otoñal, con días soleados y noches frescas.

Ambiente de frío / Europa Press

A qué se debe el frío

Aunque la autonomía valenciana no se ha visto muy afectada por la borrasca Claudia, su desaparición del área de influencia de la Península será responsable de la caída drástica de las temperaturas. Y es que una dorsal anticiclónica "muy robusta" se hará presente en buena parte del Atlántico y, en consecuencia, moverá una vaguada muy profunda hacia latitudes muy bajas, cargada de aire ártico o polar. El escenario climático pasará de otoñal a plenamente invernal y podría dejar algunas nevadas en cotas por encima de los 1.000 metros en la Comunitat Valenciana, aunque puede ser excepcional. Lo que está claro es que esta semana hará frío.