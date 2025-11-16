"Cada vez se ofrecen tratamientos menos tóxicos y que mejoran la vida de los paciente con cáncer de pulmón"

Cintillo Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Pulmón / ED

En 2024 se diagnosticaron en España 31.435 nuevos casos de cáncer de pulmón. Este tipo de tumor representa la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres y la segunda en mujeres. En este sentido, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón este 17 de noviembre, Levante-EMV reunió a tres expertos en la materia para reflexionar, informar y concienciar a la población sobre el peligro de este tumor. El acto, que fue conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contó con la presencia del doctor Sergio Sandiego, del equipo de oncología médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO); el doctor Néstor Martínez, cirujano torácico del Hospital de Alzira y en Ascires; y el doctor Javier Celada, especialista en oncología radioterápica del Hospital La Fe.

Silvia Tomás junto a los tres doctores expertos / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Un tumor escondido

El doctor Sergio Sandiego empezó la ponencia explicando que "por desgracia, cuando el tumor está en una etapa inicial no da síntomas" y cómo eso hace más complicado su diagnóstico en etapas más avanzadas. Recalcó que es muy importante advertir, "sobre todo en población fumadora", tos persistente que durante un tiempo ya no cuadra, dolor torácico, fatiga, tos con emisión de sangre o cambios en el tono de la voz que tampoco se revierte a corto plazo como posibles síntomas de cáncer de pulmón. "Aunque no sea fumador, la persona que detecte estos síntomas debe acudir rápido a un especialista", advirtió el doctor.

Doctor Sergio Sandiego / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Además, se explicaron los factores de riesgo, donde el consumo de tabaco es el principal. El tabaco está detrás de ocho de cada diez diagnósticos aproximadamente, tanto en el fumador activo como en el fumador pasivo, es decir, aquella persona que no fuma, pero está en un ambiente donde hay una inhalación de humo de tabaco. A ello hay que sumarle las partículas de contaminación de diésel, estar en puesto de trabajo donde se está expuesto al asbesto o vivir en zonas geográficas donde hay una emisión natural de latón.

El doctor, sin embargo, afirmó "quedarse absolutamente con el tabaco como principal factor de riesgo, sin duda". También habló de los casos en los que pacientes que nunca han fumado contraen este cáncer. En estos casos, aunque sean minoritarios, hay que hacer especial hincapié de estudio genético y molecular, porque hay algunos tumores donde no ha habido una exposición al tabaco, pero sí que hay alteraciones en el ADN que condicionan que se vayan generando una serie de variaciones que desembocan en el desarrollo de un tumor.

El papel de la cirugía

La cirugía juega un papel importante en el tratamiento de estos tumores. "Ojalá se pudiera aplicar la cirugía en todos los pacientes porque a día de hoy la cirugía sigue dando, en términos de supervivencia sobre todo, mejores resultados". "Desgraciadamente, no es así, podemos operar a los pacientes que cumplen los requisitos de revocabilidad, pacientes en los que se puede trazar una línea de puntos alrededor de la enfermedad y es factible quitar esa enfermedad, que no está extendida y que lo tolera y como el diagnóstico es complicado, se detecta ya en estados muy avanzados", explicó el doctor Néstor Martínez.

Doctor Néstor Mártinez / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Martínez argumentó que "apenas conseguimos detectar a tiempo el 20 % de los cánceres de pulmón" y que eso es "una pena, porque la supervivencia a día de hoy de este tipo de tumor no llega al 25 %, mientras que si se coge a tiempo supera el 80 %".

Lo que se pide ahora dentro del sistema oncológico español, especialmente en este tipo de cáncer, es un sistema de cribados, ya que no existe en nuestro país. Hay países como Italia, Reino Unido o Estados Unidos que tienen esos programas y "arrojan cifras espectaculares". Mientras en España se diagnostican el 17 % de los tumores en estado inicial, en Reino Unido se diagnostican el 70 % y consiguen multiplicar la supervivencia en un 20 %.

Actualmente, la cirugía es para un grupo muy selecto de pacientes "que me gustaría que con el tiempo fueran más". Sandiego y Celada estaban de acuerdo y el primero añadió que con este sistema de cribado "podríamos hablar de curación".

La recuperación de un órgano vital

La cirugía torácica antes era muy invasiva y con una recuperación muy lenta, ya que se quitaba el pulmón entero. Hoy en día, el tratamiento quirúrgico implica quitar un trozo de pulmón, sin olvidar que este es un órgano vital que no se regenera, con lo cual, existen repercusiones. "Hemos ido avanzando hacia una menor agresión y quitar menos tejido. La forma en la que lo hacemos ha cambiado; hacemos las mismas cirugías, pero a través de pequeñas incisiones: ponemos la cámara, operamos, incluso con robot quirúrgico..., todo para ser lo menos agresivos con el paciente", recalcó Martínez.

El doctor también insistió en que beben de los avances, poniendo de ejemplo la inmunoterapia, que ha hecho cambiar el tipo de paciente que ahora sí que puede ser operable. Asimismo, los rayos permiten encontrar nódulos más pequeños, que antiguamente cuando se quitaba el pulmón entero había que dejarlo crecer, si no, no lo encontraban. El quirófano ha cambiado de la misma forma, y ahora se cuenta con un TAC dentro del mismo para poder ver dónde está el nódulo. Todos los avances "han sido buscando que la agresión sea mínima" y que el paciente puede llevar el postoperatorio "de la mejor manera posible".

Llevar una vida normal

En cuanto a la recuperación del paciente, este "puede llegar a hacer vida normal". Después de la cirugía se presentan molestias, pero el dolor es controlable. En un par de días o tres el paciente ya se puede ir a casa; en una semana o dos se ve en consulta con el doctor, donde presenta un dolor escaso o nulo y a las pocas semanas se incorpora a una vida completamente normal, tanto en el entorno laboral como en el del deporte.

De todas maneras, "hay que tener en cuenta que se está quitando un órgano vital, por lo que en un primer momento la función respiratoria baja". Por eso, se hace un estudio prequirúrgico, para buscar la función respiratoria del paciente, cómo funciona el pulmón.

Este estudio crea unos códigos numéricos que se incluyen en un algoritmo, que a su vez "nos dice si el paciente se puede operar o no", dependiendo de si hay un riesgo excesivo o si el paciente puede quedar ahogado después de operar. "Siempre se prima la calidad de vida del paciente", recordó el cirujano.

La radioterapia como tratamiento

"En todos los estados, la radioterapia juega un papel fundamental. Dos de cada tres pacientes recurren a la radioterapia, ya sea en estados iniciales cuando no se puede operar como alternativa", explicó el Doctor Javier Celada.

La radioterapia tiene como objetivo ayudar con la calidad y esperanza de vida. Los profesionales trabajan con la asociación de la inmunoterapia, ya que una hace mejor a la otra. Todos los pacientes son susceptibles de recibir algún tipo de tratamiento de radioterapia, exceptuando los pacientes que se han operado.

Hoy en día, la precisión de la radioterapia es milimétrica: "tenemos mucho cuidado y control sobre dónde administramos la dosis, cómo lo hacemos y qué órganos pueden tener cierto riesgo". Respecto a la calidad de vida, en los pacientes con tumores pequeños, los efectos secundarios son "prácticamente inexistentes"; hay tos y disminución de la capacidad respiratoria, "pero son cosas que clínicamente el paciente apenas va a notar".

Doctor Javier Celada / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

"La radioterapia cada vez es más precisa, pero estamos muy concienciados, sobre todo con el corazón. Estamos viendo que hay largos supervivientes en los que puede llegar a haber problemas. Es una cosa que se está teniendo en cuenta y, afortunadamente, nos estamos enfocando mas, porque los pacientes viven más", aseguró el doctor. Además, los pacientes tienen un TAC previo a cada sesión de radioterapia que se analiza para saber que donde se está aplicando el tratamiento es donde está el tumor.

Desde hace años, "cualquier hospital que cuenta con radioterapia tiene elementos de radioterapia de calidad". La "guinda del pastel" es la protonterapia, que es la última unidad que se está montando anexa al Hospital La Fe, pero será para pacientes muy seleccionados, como pacientes muy jóvenes donde su esperanza es mucho mayor o tumores que estén muy cercanos al esófago o al corazón.

Avances en la oncología pulmonar

Los tres expertos acordaron que es importante seguir una serie de hábitos para reducir la posibilidad de contraer este tumor como el contacto cero con el tabaco, la concurrencia de alcohol con tabaco o el sedentarismo, así como la contaminación.

Sobre la condición física explicaron que es importante mantener una buena forma física ya no para prevenir, sino para tolerar mejor los tratamientos, porque en los pacientes con mayor masa muscular los fármacos son menos efectivos.

El doctor Sergio Sandiego concluyó con que "el futuro de la oncología de pulmón es muy interesante, ya que viene de la mano de nuevas terapias, el descubrimiento de alteraciones moleculares y fármacos para tratarlos". Poco a poco se están descubriendo nuevas inmunoterapias que buscan mejorar las respuestas o mejorar el número de supervivientes a largo plazo.