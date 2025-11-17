Sara Aagesen: "Hay numerosos autos de la jueza que niegan las falseades de Mazón contra la Aemet y la CHJ"

"Hay numerosos autos de la jueza de la dana que dejan clarísimo que Mazón vuelve a decir falsedades respecto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Así se ha pronunciado la ministra para la Transición Ecológico y Reto Demográfico, Sara Aagesen, después de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, en la que ha vuelto a insistir en la teoría del "apagón informativo" reiterada por la Generalitat Valenciana desde hace meses, para eludir las responsabilidades sobre la gestión de la catástrofe; las competencias de Emergencias son autonómicas. Una postura que no ha sorprendido a Aagesen, presente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Brasil, porque del "señor Mazón, ya no me espero nada". En el contexto de la cumbre verde, ha pedido la convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana para no dejarla "en manos de los negacionistas que niegan la existencia del cambio climático".

Mazón ha tratado de justificar sus acciones de ese día -su ausencia en el Cecopi, su comida hasta las 18.30 horas y las conversaciones sobre futbol con la periodista con la que comió en la tarde del 29-O- en la falta de conocimiento sobre la situación de las lluvias y que sus decisiones se basan en la "información de la que disponía". No ha dudado en señalar de forma reiterada a la Aemet y la CHJ. Desde el Ejecutivo, en declaraciones a Europa Press, defienden que "en ningún momento, se interrumpió la transmisión de datos hidrológicos, ni se bloqueó el acceso público a la información".

Congreso de los Diputados

Qué hizo la CHJ

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica recuerdan que el Sistema de Información Hidrológica (SAIH) permaneció "operativo" durante todo el episodio. El informe presentado ante la jueza de la dana recoge que el organismo envió 16 correos electrónicos en la franja del "apagón informativo" que defiende la Generalitat. Además de los correos, la información sobre los niveles, los caudales y las precipitaciones en tiempo real "estuvo disponible de forma abierta para cualquier ciudadano en su página web".

En adición, la CHJ emitió "numerosos avisos automáticos", 198 en total durante todo el día, por superar los umbrales de lluvia, como defiende en la información transmitida a la agencia informativa. Destacan los emitidos entre las 17.01 y las 18.34 horas alertando sobre el barranco del Poyo y Chiva. "Estos avisos, dirigidos a los organismos competentes, reflejan que el sistema no solo funcionaba, sino que estaba plenamente activo en uno de los momentos más críticos del episodio", recalcan.

El umbral de precipitación

En su comparecencia, Mazón ha vuelto a insistir en el "error" de predicción de la Aemet al pronosticar que caerían 180 litros por metro cuadrado. Le han corregido en reiteradas ocasiones desde la delegación de la Comunitat Valenciana, al recordar que esa cantidad era el umbral mínimo previsto para ese día y no una estimación. Hoy insisten en esa corrección desde el ministerio porque "esa cifra corresponde -, defiende- al umbral mínimo que activa un aviso rojo en la zona mediterránea".

El aviso rojo, que significa "riesgo extremo", se activó a las 7.30 horas del 29 de octubre en el interior norte de la provincia de Valencia y se extendió a toda la provincia a las 9.40 horas. Como recoge el Plan Meteoalerta abre la "posibilidad de daños muy graves o catastróficos sobre personas y bienes".

Fuentes oficiales del Ministerio vuelven a desmentir la declaración de Mazón del mediodía del 29-O de que el frente activó de tormentas se desplazara a la Serranía de Cuenca y que, por tanto, cesara el riesgo en Valencia. Unas declaraciones que el president compartió en sus redes sociales y, después, borró. Se indicó, como prueba la versión entera de la llamada filtrada parcialmente de la Aemet a Emergencias, que "lo peor" sería entre las 15 y las 18 horas. "Quedó claro que la información fue precia y acorde a lo sucedido", recuerdan.

Levante-EMV.

Tesis de la jueza

Más allá de estos argumentos, fuentes oficiales del Ejecutivo recuerdan las resoluciones judiciales de la jueza de Catarroja, en las que indica que "no se puede culpar a la CHJ de que los responsables autonómicos no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones, la información de los medios, las llamadas al 112 o que, pese a saber que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran". Además, en el mismo texto se dice que "el único apagón informativo real fue el decretado dentro del propio Cecopi bajo la fórmula de un "periodo de trabajo exclusivamente presencial" o "tiempo de reflexión".