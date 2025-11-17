Abascal reclama al Consell que se "enfrente con todo" a Sánchez en las obras hidráulicas

Mientras en el Congreso Vox escenificaba su papel de aliado de Carlos Mazón con preguntas en la comisión de investigación a modo de asistencia para cargar contra el Gobierno central, el líder del partido, Santiago Abascal, continuaba exhibiendo verbalmente sus condiciones para dar su apoyo al candidatable (aún no registrado oficialmente) a 'president', Juanfran Pérez Llorca. "No hay novedad", dijo, aunque aventuró que se sabrá "muy pronto" si hay pacto para el que otra vez reiteró la necesidad de que el nuevo Consell "se enfrente con todo" a Pedro Sánchez en la gestión de obras hidráulicas y presas.

Abascal atendió a los medios de comunicación en Extremadura, autonomía con elecciones a la vista el 21 de diciembre, desde donde realizó una pequeña radiografía de las negociaciones que mantiene su formación con el PP en torno al nuevo presidente de la Generalitat. "No hay novedad", señaló, aunque sí que indicó que Pérez Llorca está en conversaciones "en estos momentos" con los equipos de la formación que preside. por lo que esperan poder dar noticias "muy pronto sobre si esas negociaciones avanzan o no".

El plazo definitivo para presentar candidato a la investidura vence este miércoles por lo que se espera que antes PP y Vox cierren el acuerdo y lo escenifiquen. Más cuando el viernes Pérez Llorca, a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que había mantenido una reunión con los representantes de la dirección nacional de Vox en la que había habido "buena sintonía", encaminando el acuerdo para que pueda celebrarse una sesión de investidura la próxima semana.

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, a su salida de la comisión del Congreso. / Ananda Manjón / Europa Press

Para ello, no obstante, falta acabar de rematar el acuerdo. Y en él, Abascal ha remarcado la necesidad de que el nuevo Ejecutivo autonómico "se enfrente con todo al Gobierno de Pedro Sánchez" y que reclame la construcción de obras hidráulicas y de presas que impidan que la tragedia de Valencia "se vuelva a producir". Es una cuestión que ya reclamó en la tribuna del Congreso y ha reiterado este lunes desde Badajoz, mientras Mazón hablaba en la comisión de investigación, donde Vox se mostró como un aliado.

"Apuesta cerrada"

Con ello, Abascal ha sostenido que en el marco de dichas negociaciones "tiene que estar encima de la mesa" la "apuesta cerrada desde el gobierno regional" por la construcción de obras hidráulicas y de presas que impidan que la tragedia de la dana en Valencia "se vuelva a producir". "Porque los culpables de la tragedia de Valencia son los que pararon aquellas obras, los que no dejaron ir al Ejército y a la Policía y los que negaron la ayuda internacional", según Abascal, para quien "el responsable criminal de todo lo ocurrido en Valencia es el presidente del Gobierno".

Así, ha continuado, Vox exigirá "a la Generalidad (sic) que se enfrente con todo al Gobierno de Pedro Sánchez", así como "que exija la construcción de esas obras y que ponga todo lo que esté en su mano y todo lo que esté en las competencias regionales para que esas obras se pongan en marcha inmediatamente y que esto no vuelva a ocurrir". Junto a dicha "apuesta cerrada" por la construcción de obras hidráulicas y de presas, ya han dicho "con toda claridad" que "lo que sirvió para aprobar los anteriores presupuestos en la Comunitat Valenciana, Murcia o Baleares es lo que está encima de la mesa".

Entre estas cuestiones, Vox apretó (y continúa haciéndolo) con todo lo relacionado con las políticas de inmigración, especialmente sobre la atención de menores no acompañados sobre los que tiene la responsabilidad la Generalitat. También obligó a asumir en un discurso público que verbalizó en primer lugar Mazón en marzo el rechazo del barón autonómico al Pacto Verde Europeo, una cuestión que está implementada por la propia formación del PP en la Unión Europea.