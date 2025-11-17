Baterías industriales: la ventaja competitiva que ya está marcando la diferencia

Las empresas que apuestan por sistemas de almacenamiento energético pueden ahorrar hasta un 60 % en su factura eléctrica sin necesidad de asumir inversión inicial. Es el caso de muchas compañías industriales que ya han confiado en Cubierta Solar, referente nacional en soluciones de autoconsumo con baterías inteligentes.

La firma ofrece un modelo integral que permite a las empresas generar, almacenar y gestionar su propia energía, eliminando riesgos financieros y accediendo a energía limpia, estable y a medida de su actividad. En un momento de transformación profunda del modelo energético, el almacenamiento se ha convertido en una decisión estratégica clave para mantener la competitividad y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Un paso hacia la necesaria descarbonización industrial que situará a España en la vanguardia.

“El almacenamiento es la evolución lógica del autoconsumo”, afirma Sergio López, CEO de Cubierta Solar. “La energía solar ya ha ayudado a muchas empresas a reducir costes y avanzar en sostenibilidad, pero las baterías llevan ese ahorro al siguiente nivel: permiten gestionar mejor la energía generada y utilizarla justo en el momento que más conviene. Es ahí donde se gana realmente en independencia”.

El caso de éxito de Mercavalència, ejemplo de innovación con baterías

Momento de la firma entre Mercavalència y Cubierta Solar. / ED

Mercavalència ha incorporado un sistema de almacenamiento eléctrico con baterías de litio para optimizar su planta solar fotovoltaica de 3,7 MWp, reforzando su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. El sistema, formado por 8 baterías de 277 kWh y 125 kW de potencia nominal y gestionado por un avanzado Energy Management System (EMS), permitirá almacenar el excedente de energía solar y utilizarlo en momentos sin radiación o con alta demanda, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y estabilizando los costes energéticos.

El proyecto, adjudicado mediante licitación pública a Cubierta Solar, empresa especializada en autoconsumo y baterías industriales, marca un nuevo avance en el plan de transición energética de Mercavalència. Según el gerente de Mercavalència, Pep Yubero, la iniciativa representa “un paso más hacia un modelo energético responsable y adaptado al futuro”, mientras que Sergio López Oña, CEO de Cubierta Solar, destacó que la combinación de generación solar y almacenamiento convierte la energía renovable en una fuente “fiable, controlada y eficiente”. Con esta actuación, Mercavalència consolida su liderazgo en sostenibilidad dentro del sector agroalimentario valenciano.

Baterías que transforman el modelo energético

El almacenamiento energético se ha convertido en el elemento central de la nueva industria. Las baterías permiten almacenar energía solar para utilizarla en los momentos de mayor demanda, garantizando autonomía, estabilidad de costes y una reducción significativa de las emisiones. Frente a la dependencia exclusiva de la red eléctrica, las empresas que adoptan esta tecnología consiguen blindarse ante la volatilidad de los precios y avanzar hacia la neutralidad climática.

Baterias Jinko. / ED

“Las baterías no son el futuro, son el presente”, recalca López. “Las compañías que no apuesten por sistemas de autoconsumo y almacenamiento quedarán rezagadas en competitividad e independencia”. Cubierta Solar trabaja con tecnología de litio-ferrofosfato (LFP), la más segura y duradera del mercado, combinada con su software de gestión inteligente que optimiza el rendimiento de cada instalación en tiempo real.

El CEO explica que las baterías cumplen tres funciones clave: almacenar excedentes solares, suavizar los picos de consumo para evitar penalizaciones (peak shaving), y cargar durante las horas de tarifa baja para utilizar o vender la energía cuando el precio es más alto, abriendo la puerta a un modelo de trading energético cada vez más extendido.

Las ventajas son múltiples: independencia de la red, estabilidad de costes, aprovechamiento de excedentes, protección frente a cortes y eficiencia global del proceso productivo. Con un sistema de autoconsumo bien dimensionado, las empresas pueden alcanzar ahorros del 60% o más, especialmente en sectores con alto consumo energético continuo.

Un referente nacional en almacenamiento energético

Desde 2012, Cubierta Solar lidera la implantación de soluciones basadas en autoconsumo y baterías industriales. Con más de 320 proyectos ejecutados en España, 100 MWp de potencia solar y 15 MWh de capacidad de almacenamiento operativo, la empresa ha evitado la emisión de más de 18.000 toneladas de CO₂ al año.

Sergio López, CEO de Cubierta Solar. / ED

“En Cubierta Solar no vendemos productos, sino soluciones”, señala su CEO. “Adaptamos cada proyecto a la realidad del cliente, desde el análisis inicial hasta la monitorización posterior. Además, ofrecemos la posibilidad de instalar autoconsumo y baterías sin inversión inicial gracias a nuestro modelo de PPA o pago por uso”. Entre sus hitos, destaca la primera mega batería industrial de autoconsumo de Europa, así como su fuerte presencia en sectores como la agroindustria, la logística, la sanidad o el turismo.

La compañía, certificada como B Corp, refuerza su compromiso con el impacto positivo ambiental y social, y consolida su crecimiento con una nueva sede corporativa en Valencia, centro neurálgico de su expansión. “La apuesta por las baterías no es solo una cuestión técnica”, concluye López, “es la clave para garantizar la independencia y la sostenibilidad de las empresas del futuro”.