Tráfico
Colapso en la A-7 por varios accidentes que provocan más de 25 kilómetros de atasco
Otros siniestros vienen a sumarse al caos circulatorio en el área metropolitana desde primera hora, donde las retenciones suman casi 77 kilómetros
Cuatro accidentes y numerosos atascos complican especialmente la circulación a primera hora de hoy en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La carretera más afectada es una vez más la A-7, donde se han registrado dos siniestros y las retenciones en cada uno de ellos superan con creces los 10 kilómetros.
A las 8.30 horas de hoy lunes, 17 de noviembre, los atascos sumaban de manera global casi 77 kilómetros de congestión o tráfico lento, ya fuera debido a los accidentes mencionados o al gran volumen de circulación que experimentan estas vías en las horas pico de tráfico.
Carreteras con atascos hoy en València
Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas de hoy son:
- A-7: 14 kilómetros por un accidente, entre el Puig de Santa Maria y Cruz de Gracia en sentido hacia Alicante
- A-7: 11 kilómetros por accidente, entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, hacia Barcelona
- A-7: 3 kilómetros, desde Chiva a Pai i Capellans en sentido hacia Barcelona
- A-7: 6,5 kilómetros entre Picassent y Mas del Jutge (Torrent), en sentido hacia Barcelona
- A-3: 1 kilómetro, desde el Polígono Industrial Este a Ventas del Poyo en sentido hacia València y el entronque con la A-7
- A-3: 3 kilómetros entre Quart de Poblet y Mislata hacia València
- V-31: 2 kilómetros desde Sedaví a Horno de Alcedo en sentido a València
- V-31: 10 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo en sentido a València
- V-31: 1 kilómetro en Horno de Alcedo hacia València
- V-21: 3 kilómetros desde Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
- V-30: 4 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 1 kilómetro de Castellar-Oliveral a Pinedo en sentido a las instalaciones portuarias
- CV-35: 6 kilómetros desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia hacia Ademuz
- CV-30: más de 3 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido hacia la V-30
- CV-31: 2 kilómetros enTerramelar (Paterna) hacia el puerto
- CV-31: 1 kilómetro por accidente en Terramelar (Paterna) en sentido a Manises
- CV-36: 3,5 kilómetros de Picanya y Horno de Alcedo en sentido a València
- CV-365: 2 kilómetros por accidente en Lloma Llarga (Paterna) hacia València
