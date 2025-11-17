Un Consell 'sin presiden't y con las agendas a medio gas

El Consell baja pulsaciones. Camino de las dos semanas desde que Carlos Mazón anunciara su dimisión y pusiera así fecha de caducidad a su gobierno, la actividad de los miembros del Ejecutivo valenciano se ha reducido considerablemente mientras los focos se desplazan a la negociación con Vox para pactar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president.

En este lapso de interregno e interinidad, Mazón no ha vuelto a dar señales de vida aunque permanece en el cargo hasta que se acuerde su reemplazo. Recluido en su Alicante natal desde el mismo día en que compareció para tirar la toalla, presidió el pleno del día siguiente para liquidar la programada salida de Gan Pampols (que se celebró también en Alicante) y el de este martes, la única jornada en la que ha tenido agenda: la comparecencia ante la comisión de investigación de las Corts.

Apenas unos cuantos tuits en once días es el balance de actividad como president en funciones. Volverá a ser protagonista este lunes, cuando acude a otra comisión de investigación sobre la dana, pero en este caso en el Congreso, donde el formato es mucho menos favorable a priori para el dirigente popular.

Reactivación paulatina

Otros consellers también han reducido muy significativamente su exposición desde entonces. Destacan la vicepresidenta primera, Susana Camarero; el titular de Sanidad, Marciano Gómez; la de Hacienda, Ruth Merino; y el de Educación, José Antonio Rovira, quienes según la agenda publicada diariamente por la propia Generalitat apenas han protagonizado actos públicos desde el pasado 3 de noviembre. Especialmente llamativa es la ausencia de Rovira, de la máxima confianza de Mazón y a quien no se le ha visto más que en un acto oficial.

Camarero, por tener también el cargo de portavoz, compareció ante los medios tras los dos plenos del Consell celebrados desde la dimisión de Mazón. Su agenda oficial parece centrada estos días en la representación institucional del Consell, pues ha acudido a foros, galas y entregas de premios, pero las reuniones de trabajo han sido residuales estos días.

Menos agenda todavía ha tenido Rovira, el gran desaparecido. La semana pasada, el conseller de Educación sólo acudió, el viernes 7 de noviembre, al acto de inicio de curso académico del CEU-Cardenal Herrera. Esta semana ha salido levemente de su hibernación, asistiendo a eventos también de representación institucional. Este viernes ha tenido la primera reunión de trabajo en casi dos semanas, en la Universidad de Alicante.

Merino, por su parte, registró tres reuniones de coordinación de su propio departamento, una entrega de premios y la apertura de unas jornadas en la semana de la dimisión de Mazón. Como Camarero, parece que su agenda ha ido recobrando el pulso estos días. Con el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la vuelta de la esquina, la titula de Hacienda ha mantenido reuniones con altos cargos responsables de financiación y este viernes ha presidido la comisión Mixta Corts-Consell.

Algo similar pasa con Gómez, quien tras una primera semana con apenas un par de actos (una visita a un hospital y una charla universitaria), esta semana se ha ido reactivando, protagonizando la campaña de vacunación, acudiendo a la interterritorial de Sanidad o con alguna reunión interna. La titular de Innovación, Comercio, Industria y Turismo, Marián Cano, apenas ha tenido dos actos menores, si bien su semana ha estado ocupada mayoritariamente por su visita a la feria turística de Londres, la World Travel Market.

Los pilares del Consell en funciones

La escasa actividad de este grupo de consellers contrasta con la de otros como Vicente Martínez Mus (que suma las competencias de la reconstrucción a su cartera de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio), Miguel Barrachina (Agricultura), Nuria Martínez (Justicia) o Juan Carlos Valderrama (Emergencias), que han mantenido, si no aumentado, su presencia pública.

Martínez Mus, elevado tras la marcha de Gan Pampols, es quien más proyección está teniendo en estos días de interinidad del Consell. Como nuevo ‘jefe’ de la reconstrucción, el conseller no sólo ha tenido actos oficiales cada día sino que la gran mayoría han sido promocionados por la Generalitat, que ha enviado convocatorias de prensa sobre los mismos. Ha visitado Quartell, el desierto de las Palmas, el ayuntamiento de Castellón o la Pobla de Farnals, entre otros actos en los que ha aprovechado para informar de los avances de las tareas de recuperación de la Generalitat.

Barrachina, a quien muchos veían ganando peso en el Consell en esa reforma de Mazón truncada por su anuncio de dimisión, es la otra gran cara visible de esta Generalitat en funciones. Con algunas competencias en la reconstrucción desde su Conselleria de Agricultura, Barrachina ha visitado estos días obras de la dana y ha mantenido encuentros con cooperativas del sector o con los contratistas. Además, en redes mantiene también una notable actividad.

Por último, están activos pero en un segundo plano los consellers Juan Carlos Valderrama (Emergencias) y Nuria Martínez (Justicia). Aunque sin convocatorias de prensa, uno y otra han continuado con su ritmo más o menos habitual estos días y han alternado visitas protocolarias, reuniones internas e inauguraciones y clausuras de eventos.