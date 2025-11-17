En Directo
Minuto a minuto
Directo: Carlos Mazón acude a declarar en la comisión que investiga la gestión de la dana en el Congreso
Cada portavoz dispondrá de 20 minutos para un cara a cara con el president en funciones, que, por ley, está obligado a decir la verdad
El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tiene esta mañana una nueva cita para dar explicaciones y aclarar todas las incógnitas que puedan existir sobre su actuación el pasado 29 de octubre de 2024, cuando la dana que arrasó la provincia de València y parte del área mediterránea provocó gravísimas inundaciones que le costaron la vida a 229 personas solo en la provincia.
A partir de las 10:30 horas, Mazón está citado a declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana y su gestión. El presidente en funciones tendrá que responder a las preguntas de los grupos políticos. Cada portavoz dispondrá de 20 minutos para un cara a cara con el president en funciones, que, por ley, está obligado a decir la verdad. habrá cara a cara con cada grupo parlamentario, por lo que le resultará más difícil limitarse a leer un discurso y no contestar a las preguntas.
