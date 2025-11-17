Directo: Carlos Mazón acude a declarar en la comisión que investiga la gestión de la dana en el Congreso

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tiene esta mañana una nueva cita para dar explicaciones y aclarar todas las incógnitas que puedan existir sobre su actuación el pasado 29 de octubre de 2024, cuando la dana que arrasó la provincia de València y parte del área mediterránea provocó gravísimas inundaciones que le costaron la vida a 229 personas solo en la provincia.

A partir de las 10:30 horas, Mazón está citado a declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana y su gestión. El presidente en funciones tendrá que responder a las preguntas de los grupos políticos. Cada portavoz dispondrá de 20 minutos para un cara a cara con el president en funciones, que, por ley, está obligado a decir la verdad. habrá cara a cara con cada grupo parlamentario, por lo que le resultará más difícil limitarse a leer un discurso y no contestar a las preguntas.