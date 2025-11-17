Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

El exconcejal de València del PP Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar como investigado en el caso Azud

El actual director general de Relaciones con las Corts esquiva a la prensa entrando a la Ciudad de la Justicia por algún acceso no permitido al público general

El exdiputado y exconcejal del PP, Jorge Bellver.

El exdiputado y exconcejal del PP, Jorge Bellver. / Levante-EMV

Laura Ballester

València

El exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y uno de los delegados de Urbanismo durante la etapa de la alcaldesa de València Tita Barberá, Jorge Bellver, se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana ante los investigadores del caso Azud, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su comparecencia.

Acceso irregular para esquivar a la prensa

Bellver, actual director general de Relaciones con las Corts, ha esquivado a la prensa al entrar y salir de la Ciudad de la Justicia por algún acceso no permitido al público general, ya que sólo se puede acceder por la puerta principal del edificio judicial.

Aforamiento y falta de indicios

En su breve comparecencia en el Juzgado de Instrucción 13, ante el juez y el fiscal Anticorrupción del caso Azud, su abogada ha reiterado los argumentos esgrimidos para intentar suspender la comparecencia de hoy. Entre ellos, la existencia de un auto dictado en la causa por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13, el 29 de enero de 2021, que descartaba elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque en ese momento procesal no había "indicios suficientes o principio de prueba que permitiera la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para el conocimiento de la causa". Y también que no se actuó contra él por su condición de aforado, ya que Bellver fue diputado en las Corts Valencianes desde el 31 de mayo de 2011 hasta el 26 de junio de 2023, al haber formado parte de la Diputación Permanente.

Regalos de un empresario

La investigación del caso Azud ha acreditado que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime María Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística, de la que acabó siendo gerente tras la muerte del anterior, Carlos Masiá, también investigado en esta macrocausa, aunque las acusaciones contra él cesaron tras su fallecimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  3. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  4. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  5. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  6. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
  7. El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
  8. El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat

Mazón se atrinchera en el Congreso asediado por la izquierda y evita explicar sus 37 minutos de desconexión

Mazón se atrinchera en el Congreso asediado por la izquierda y evita explicar sus 37 minutos de desconexión

Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”

Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”

Tots els ponts trencats en la Diputació de València

Tots els ponts trencats en la Diputació de València

La comparecencia de Mazón en el Congreso acaba tras más de tres horas de tensión y bronca en el interrogatorio

El exconcejal de València del PP Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar como investigado en el caso Azud

El exconcejal de València del PP Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar como investigado en el caso Azud

Mazón protagoniza un agrio enfrentamiento con Rufián, que le tacha de "inútil, miserable, homicida y psicópata"

Mazón protagoniza un agrio enfrentamiento con Rufián, que le tacha de "inútil, miserable, homicida y psicópata"

Compromís renueva su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz

Compromís renueva su ejecutiva comarcal del Camp de Túria, la Serranía y el Rincón de Ademuz

Riba-roja recibirá 9 millones de euros en ayudas en el marco del Plan Edil

Riba-roja recibirá 9 millones de euros en ayudas en el marco del Plan Edil
Tracking Pixel Contents