El exconcejal de València del PP Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar como investigado en el caso Azud

El exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y uno de los delegados de Urbanismo durante la etapa de la alcaldesa de València Tita Barberá, Jorge Bellver, se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana ante los investigadores del caso Azud, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su comparecencia.

Acceso irregular para esquivar a la prensa

Bellver, actual director general de Relaciones con las Corts, ha esquivado a la prensa al entrar y salir de la Ciudad de la Justicia por algún acceso no permitido al público general, ya que sólo se puede acceder por la puerta principal del edificio judicial.

Aforamiento y falta de indicios

En su breve comparecencia en el Juzgado de Instrucción 13, ante el juez y el fiscal Anticorrupción del caso Azud, su abogada ha reiterado los argumentos esgrimidos para intentar suspender la comparecencia de hoy. Entre ellos, la existencia de un auto dictado en la causa por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13, el 29 de enero de 2021, que descartaba elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque en ese momento procesal no había "indicios suficientes o principio de prueba que permitiera la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para el conocimiento de la causa". Y también que no se actuó contra él por su condición de aforado, ya que Bellver fue diputado en las Corts Valencianes desde el 31 de mayo de 2011 hasta el 26 de junio de 2023, al haber formado parte de la Diputación Permanente.

Regalos de un empresario

La investigación del caso Azud ha acreditado que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime María Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística, de la que acabó siendo gerente tras la muerte del anterior, Carlos Masiá, también investigado en esta macrocausa, aunque las acusaciones contra él cesaron tras su fallecimiento.