El Gobierno licita por 3,8 millones la redacción de 10 proyectos contra inundaciones en zonas afectadas por la dana

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha sacado a licitación la redacción de diez proyectos constructivos destinados a reducir el riesgo de inundación en la Horta Sud y en otras áreas gravemente afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. El importe total asciende a 3.839.185 euros y las actuaciones están identificadas en el Plan de mejora de la resiliencia. Para agilizar los trabajos, el Ministerio ha dividido el contrato en dos lotes, que permitirán la labor simultánea de dos equipos de consultoría. Un primer lote comprenderá los trabajos dedicados a la cuenca hidrográfica de la Rambla del Poyo y tiene un destinado un presupuesto de 2.137.607 euros (IVA incluido). El seguno lote abarca el río Magro, bajo Júcar, los barrancos Pozalet-Saleta y Picassent, el medio-bajo Turia y el Parque Natural de l’Albufera y dispone de una partida de 1.701.577 euros (IVA incluido).

El contrato licitado pretende disminuir el riesgo de inundación mediante estudios hidrológicos e hidráulicos, tramitación ambiental completa o elaboración de un plan de comunicación y participación pública. El plazo previsto para completar los trabajos es de 36 meses, periodo que incluye tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada.

Medidas más allá de las urgencias

Estas actuaciones complementan las obras de emergencia ya en marcha y otros proyectos en proceso de redacción, y permitirán definir las intervenciones prioritarias del Plan de mejora de la resiliencia. Está previsto que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea en las próximas horas (bien este lunes o martes) tras haber sido remitida la documentación el viernes.

Los proyectos que tienen que ver con la Rambla del Poyo se organizarán en función de la viabilidad de actuaciones como la creación de zonas de almacenamiento controlado en Chiva, como suplementarias a las puestas en marcha por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), adecuaciones de cauce y áreas de retención en el barranco del Poyo, una zona de almacenamiento controlado aguas abajo de Paiporta, la vía verde del barranco del Poyo y su desvío al nuevo cauce del Turia, actuaciones de protección en pedanías de València, Sedaví y Alfafar, y la mejora del encauzamiento del barranco del Poyo entre Picanya y la V-31.

Tres tipos de intervención

En el segundo de los lotes licitados, las actuaciones previstas incluyen intervenciones en el río Magro en Utiel, l’Alcúdia y Guadassuar, así como en Alginet y Algemesí; mejoras en el río Buñol; creación de zonas de almacenamiento controlado en la cuenca del Pozalet-Saleta; actuaciones en el barranco de Picassent; intervenciones en el tramo medio-bajo del Turia y el Parque Natural de L’Albufera; y la restauración ambiental del barranco del Poyo dentro del propio parque natural.

Los proyectos combinarán tres grandes tipos de intervención. Por una parte, soluciones basadas en la naturaleza, como restauración hidrológico-forestal, reforestación, áreas de retención o parques inundables. En segundo lugar, se prevén medidas estructurales, incluyendo encauzamientos, desvíos, motas y diques. Y por último, los proyectos incluirán acciones de sensibilización dirigidas a mejorar la percepción del riesgo de inundación por parte de la población.

La dana de octubre de 2024 provocó el peor episodio de inundaciones del siglo en la Comunitat Valenciana, con 229 víctimas mortales y cuantiosos daños en infraestructuras, viviendas y actividades económicas. Las áreas más afectadas fueron las cuencas de las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta, el barranco de Picassent, los tramos medio y bajo del Turia, el río Magro y el bajo Júcar.