El IVIE cifra en 2.209 millones la mejora para la C. Valenciana con un concierto catalán general

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha afinado los resultados del informe publicado en primera instancia el pasado verano y constata que el nuevo modelo de concierto solidario con Cataluña que el Gobierno negocia con ERC, beneficiaría a la C. Valenciana en caso de que se extendiera al resto de comunidades.

Esa idea, precisamente, es la que trasladan fuentes del Ministerio de Hacienda: que el nuevo modelo de financiación que se está preparando regará con más dinero a las comunidades infrafinanciadas, y que será compatible con este concierto catalán. Con todo, no ofrecen detalles sobre cantidad, criterios, ni siquiera calendario. Todo está por definir.

En este contexto, el nuevo documento del IVIE (“Requisitos de un concierto solidario generalizador para las comunidades de régimen común y foral”) concluye que la Generalitat recibiría 2.209 millones más al año en caso de aplicar a todos esos mismos criterios, basado en el esfuerzo fiscal.

Diferencia de la financiación vigente con la derivada de un nuevo sistema concertado y solidario / IVIE

Es un informe, por tanto, que viene a agitar el debate, a la espera de noticias sobre el modelo de financiación, más de una década después de que caducara el anterior. Y, sobre todo, el ‘think tank’ pone números a los privilegios de las autonomías forales, algo que no se había logrado hasta ahora.

Según el IVIE, cada valenciano recibiría 438 euros más si la financiación se repartiera con un sistema de concierto solidario generalizado basado en la igualdad de esfuerzo fiscal. La autonomía sería la que más beneficiada se vería, siendo ahora la más perjudicada. Con este extra, se acabaría el déficit estructural.

Reunión en Madrid

Este nuevo informe se conoce en vísperas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la que el Ministerio de Hacienda ha convocado a las autonomías este próximo lunes. En el orden del día se ha incluido abordar "el estado de la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica". La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es empezar a trazar las líneas maestras del nuevo sistema con el que Catalunya aspira a lograr una financiación singular, cuyo método el Ejecutivo hace extensible a las autonomías que lo soliciten. Fuentes conocedoras del estado de las negociaciones apuntan que se abrirá el debate, con una ronda para atender a las reclamaciones de cada territorio, pero que no se presentará todavía un plan formal.

Volviendo al informe del IVIE, el documento, que ha sido elaborado por José Antonio Pérez (UPV) y el economista del IVIE Juan Pérez, deja claro que este no es el modelo preferido por los expertos valencianos, pero sí concluye que, si este es el camino que se quiere tomar, estos deberían ser los números: y varios territorios perderían.

Privilegios vasco y navarro

Así, el estudio pone cifras al privilegio de las comunidades forales, País Vasco y Navarra, que llevan beneficiándose de los conciertos especiales firmados desde los 80. País Vasco y Navarra cuentan con una financiación por habitante ajustado un 61 % y un 35 % mayor.

De alguna manera, el informe ofrece un ejercicio de política ficción, en el que los dos territorios forales dejarían de estar privilegiados. Con este reparto que propone el IVIE, Euskadi dejaría de recibir 4.890 millones al año. Navarra, 854 millones respecto a lo que ahora recibe. Con todo, el cálculo también cifra, dentro de las autonomías de régimen común, la sobrefinanciación de Canarias, Cantabria, o Castilla y León, por citar tres ejemplos.

¿Cuál es la cara b de estas conclusiones? Que no sería tan caro acabar con la infrafinanciación y que nadie perdiera, que es lo que aboca este debate territorial al bloqueo. Si el Gobierno quisiera aplicar este modelo de concierto solidario general, acabar con la situación de las comunidades castigadas, pero al mismo tiempo evitar que ninguna región recibiera menos ingresos, tendría un coste para el Estado: 8.538 millones de euros al año. Es un 0,6% del PIB. Parece una factura razonable, teniendo en cuenta que en el último modelo de financiación el Estado puso 10.000 millones. De esta manera, nadie perdería (incluyendo a las forales) pero las actualmente castigadas irían a la media.