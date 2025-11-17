La jueza de la dana cita a declarar a otra directora general del entorno de Carlos Mazón

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024 ha dictado varios autos en la causa de la dana, notificados hoy a las partes, en los que, entre otras decisiones cita a declarar a una directora general del núcleo duro del presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, que no había sido citada junto al resto de sus colaboradores. Se trata de Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del President, que provenía de la Diputación de Alicante, antes de acceder a la sala de máquinas del Palau de la Generalitat, junto a Carlos Mazón.

Proximidad al secretario autonómico

Montes deberá comparecer, aún se desconoce la fecha, en calidad de testigo y su citación se debe, según la magistrada de la dana, a su "proximidad con el secretario autonómico del Gabinete del President", José Manuel Cuenca, y "a la vista de las llamadas cruzadas la tarde del 29 de octubre de 2024 con la entonces consellera de Justicia", Salomé Pradas, investigada en la causa junto a su número dos, Emilio Argüeso.

Incorpora mensajes del asesor y descarta otros recursos

En otros cinco autos, una providencia y una diligencia de ordenación, la magistrada acuerda unir al procedimiento grabaciones aportadas por un asesor de la exconsellera de Justicia e Interior investigada que él mismo -testigo en la causa- realizó el 29 de octubre de 2024 en el Cecopi, así como un mensaje que le envió la jefa de prensa de Emergencias. También desestima el recurso de reforma de una acusación particular contra el auto previo que denegó requerir información del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y sobre puntos críticos inundables

Rechaza recurso de la defensa de Emilio Argüeso

La magistrada también desestima el recurso de reforma formulado por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en esta causa, contra el auto previo que denegó su solicitud de requerir información sobre la trazabilidad del ofrecimiento de agentes medioambientales a Emergencias para vigilar los barrancos, remitida por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, que declara el próximo 20 de noviembre.

La magistrada también desestima el recurso de revisión de la acusación particular expulsada de la causa contra un decreto previo relativo a la unión al procedimiento de unos vídeos de Youtube.

Y por último, desestima la solicitud de una acusación particular relativa a la práctica de diligencias sobre la distribución por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de agentes y guardas en el territorio el 29 de octubre de 2024