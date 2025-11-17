Las tormentas de corta duración llegan con fuerza y dejan 11,6 l/m2 en una hora en Vilamarxant

Las tormentas ya han llegado con fuerza a València en la tarde de este lunes. Así lo pronosticaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la jornada, en la que había hasta un 70 por ciento de probabilidad de lluvias en Valencia.

Las tormentas producirán en el tiempo en Valencia una bajada de forma generalizada de las temperaturas (aunque seguirán sin ser acordes en la época del tiempo en la que estamos).

Tormentas de corta duración

Por lo tanto, este lunes en el tiempo en Valencia se han vivido tormentas de corta duración, con movimiento de norte a sur y muchos rayos, que está dejando acumulados de 11,6 litros por metro cuadrado en una hora en el municipio valenciano de Vilamarxant.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas de corta duración se han formado en el límite provincial entre Valencia y Castellón, y el rastro de los rayos muestra que se han desplazado desde Almenara, donde se registraron las primeras descargas, hasta Massalfassar y Albuixech, donde ahora hay tormenta.

Posteriormente, la tormenta se ha acercado al norte de la ciudad de València y, según Aemet, está siendo de corta duración pero deja chubascos breves pero intensos y con movimientos de norte a sur.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en la última hora ha habido acumulados de 11,6 l/m2 en Vilamarxant; 10,2 en Bétera y en Paterna; 9,6 l/m2 en Alboraya; 9 l/m2 en Bugarra; 8,9 l/m2 en Puzol; 8 l/m2 en Almenara; 6,40 l/m2 en Sagunto; 5,6 l/m2 en el Puig; o 5 l/m en la ciudad de València.

El tiempo del martes, según la Aemet.es / Aemet.es

El tiempo del martes

A última hora del día, soplará viento de noroeste moderado en la mitad norte de Castellón, donde no se descarta alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de extremo norte de Castellón.

El martes seguirán bajando las temperaturas, salvo las máximas en el norte de Castellón, donde podrían ascender ligeramente, y el viento será flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, y puede haber alguna racha muy fuerte en el interior del tercio norte de Castellón. No hay previsión de lluvias en Valencia.

Lluvias el resto de días

Las lluvias en Valencia podrían volver el próximo jueves a última hora y el fin de semana tendrían mayor presencia, especialmente el sábado, donde bajarán las temperaturas con máximo de 16 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).