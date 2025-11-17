Vaivén
Matute (Bildu) explica a Mazón qué es tener 'fomo'
Siempre se está presto a aprender algo nuevo, claro que quizás Carlos Mazón no se imaginaba que en su paso por el Congreso la enseñanza le llegaría del cara a cara con el representante de EH Bildu. La comparecencia del president en la comisión de investigación de la dana le valió al dirigente de PPCV como mínimo para algo: aprender qué significa la expresión usada por la generación Z 'fomo'.
Se lo dijo el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, quien le desgranó que 'fomo' es una expresión juvenil (procedente del inglés 'Fear Of Missing Out') que significa tener miedo a perderse algo. Eso, le indicó, es lo que estaba sintiendo el parlamentario vasco al estar en la comisión con Mazón y es lo que deseó que hubiera tenido el 'president' de la Generalitat el 29 de octubre por la tarde de que le hubiera entrado ganas de estar presente en el Cecopi.
