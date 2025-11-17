Morant afea a Mazón de contar su "relato para poder dormir" y Baldoví lo ve "patético"

Muy críticos en general, pero también apuntando contra algunos de los detalles revelados por Carlos Mazón, PSPV y Compromís han cargado contra la comparecencia del 'president' en funciones en el Congreso hasta el punto de calificarla de "un insulto para la política y para las víctimas", en palabras de la líder socialista, Diana Morant; o de dar una imagen "patética" e "indignante", según ha expresado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ejerciendo ambos de voces autorizadas para hacer la valoración al respecto de sus formaciones.

En el patio del Congreso, a unos metros de la sala desde la que ha comparecido Mazón, Morant ha lamentado que el jefe del Consell haya acudido a la Cámara Baja "a justificar su falta de acción y contarnos el relato que se cuenta él para poder dormir”. La secretaria general de los socialistas valencianos no es ni miembro de la comisión ni diputada, pero ha seguido la intervención de Mazón desde el Paseo de San Jerónimo igual que lo hizo el martes pasado en las Corts.

Esto le ha valido para intervenir ante los medios de comunicación nada más finalizar la declaración de Mazón sobre la que ha considerado que ha sido "un insulto para la política y para las víctimas”. En este sentido, la líder de los socialistas valencianos se ha preguntado “cuántas personas tienen que desaparecer y cuántos pueblos tienen que inundarse para que el president de la Generalitat se tome en serio la emergencia” y ha lamentado que Mazón “vuelva a presentarse como una víctima”.

Morant ha entrado en algunos detalles que ha desvelado Mazón como que saliera de El Ventorro sin sus escoltas "porque pensó que ya no tenía responsabilidades” o que se permitiera "el lujo" de guardarse el móvil en la mochila, motivo por el cual ha indicado que no atendió la llamada de Salomé Pradas a las 19:10 horas, reprochando que quien no se pudo permitir el lujo de prescidinr del teléfono "fueron los familiares que atendieron a los suyo mientras se ahogaban".

Joan Baldoví. / Rober Solsona/EP

"Nunca se tomó en serio la emergencia y ha venido a justificar su falta de acción con falta de información, cuando desde bien pronto se sabía que ya había una persona desaparecida en Utiel”, ha afeado Morant quien ha urgido al jefe del Consell a “dimitir de verdad, renunciar al aforamiento e ir a declarar ante la jueza” y ha advertido que “con los mismos políticos, PP y VOX, y las mismas políticas estamos condenados a repetir la historia”. “A los valencianos no nos vale que Feijóo y Abascal negocien con un nuevo candidato, lo que queremos es votar”, ha concluido.

Sin responder a "cuestiones clave"

Tampoco ha convencido a Compromís las explicaciones dadas por Mazón. Su síndic, Joan Baldoví, encargado de interpelarle en la comisión de las Corts de hace una semana, ha seguido la comparecencia desde el parlamento autonómico, desde la que ha considera que la imagen dada por el dirigente del PPCV ha sido "patética". "Se le ha visto más incómodo, no podía leernos discursos de 23 minutos", ha señalado aunque, ha añadido, que al final "ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y meter con calzador su relato judicial".

Baldoví ha afeado a Mazón que metiera su teléfono en la mochila "cuando ya sabía que había gente desaparecida" y ha lamentado que haya vuelto a esquivar dar una respuesta a las "cuestiones clave" de "qué hacía y dónde estaba" en los momentos más determinantes del 29 de octubre. Tras ello, ha indicado, "lo que me parece más indignante de todo es que gracias a la complicidad de Feijóo y Abascal hayamos tenido este president al cargo de 5 millones durante más de un año".