'Pelayos' en la NFL en el Bernábeu

Con tres de cuatro cabezas ataviadas con gorros y gorras -de los 49ers y los NY Giants-, los concejales socialistas en València Borja Sanjuán, Borja Santamaría y Javier Mateo, y el exasesor de Ximo Puig Marc Bellvís estuvieron este domingo en Madrid para el duelo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins (13-16). La NFL llegó este fin de semana a Madrid y los 'pelayos' (los dirigentes salidos de la agrupación juvenil con sede en la calle Pelayo de València) no han querido perdérselo.

Para algunos de ellos, además, fue una cita que permitió cambiar el "chip". Un cambio de aires respecto al sábado, cuando tuvo lugar el mítin que protagonizó en València la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, para reclamar elecciones, bajo el lema 'Volem votar'.

La primera victoria de la NFL en suelo español para los Miami Dolphins fue fruto de un partido intenso, pero menos que una campaña electoral.