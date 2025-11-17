Todos los puentes rotos en la Diputación de Valencia

En vísperas de la negociación de los presupuestos de la Diputación de Valencia para 2026, la hostilidad entre el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix y el principal partido de la oposición, el PSPV, ha escalado de intensidad. Tanto que han terminado en los tribunales.

Esta semana se celebraba en la Ciudad de la Justicia un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por calumnias del PP de la provincia de Valencia al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, después de unas declaraciones que este hizo en julio pasado responsabilizando al PP de la vandalización de la sede del partido.

"No estamos ante una gamberrada, ni ante unos hechos improvisados de sábado por la noche, sino que se trata de un acto violento, con premeditación, alevosía y nocturnidad, que tiene un autor intelectual con nombre y apellidos: es el PP", dijo Mascarell en una comparecencia el 6 de julio, después de que la sede amaneciera pintada de negro.

"Es el odio destilado contra los socialistas, la violencia verbal contra Sánchez por parte de Aznar y M.Rajoy, la que genera consecuencias como lo que hemos vivido esta noche", declaró aquella mañana, que coincidía con el congreso nacional del PP. Horas después un grupo juvenil extremista reivindicaba la agresión. Este pasado jueves se celebraba el acto de conciliación previo a la querella, pero solo se presentaron los denunciantes.

La secretaria general del PP provincial, Reme Mazzolari, este jueves en la Ciudad de la Justicia. / Miguel Angel Montesinos

Solo en esta semana, se han producido tres choques de gravedad en el contexto político de la diputación. Además de la cita judicial, el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix, con quien los socialistas mantienen también un relación tensa, ha dejado en el aire las subvenciones en Gandia. Precisamente, señala Ens Uneix, por los "insultos" y "mala educación" del propio Mascarell, que además de número tres del PSPV es concejal en Gandia.

Por otro lado, ha trascendido que el Ayuntamiento de Mislata ha retirado a la diputación la condición de miembro del patronato de la Fundación Miquel Navarro, que impulsa la puesta en marcha de un museo con la obra del escultor valenciano. La diputación estaba en el patronato desde su constitución, en el anterior mandato, con el PSPV en la presidencia, y ha financiado las obras para abrir un museo en esta ciudad de l'Horta Sud. El alcalde de Mislata es Carlos Fernández Bielsa, que también es el portavoz socialista en la oposición de la diputación. Esta retirada de la condición de patrono no ha sentado bien en el equipo de gobierno, que se ha enterado por carta esta semana.

Un año de ruptura

Lo cierto es que, desde hace un año, las relaciones entre el equipo de gobierno y la oposición se han devaluado en la institución provincial. Cabe recordar que tras la dana, la diputación fue de las pocas instituciones que lograron pactar un presupuesto de reconstrucción, aprobado casi por unanimidad, y que incluía las reivindicaciones de PSPV y Compromís.

Desde entonces, la tensión ha ido en aumento. Por un lado, las ya nulas expectativas de una moción de censura al PP de la izquierda junto con Ens Uneix, ha dinamitado los intentos de acercamiento entre el PSPV y sus excompañeros liderados por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Por otro, el mayor foco público que ha ganado Vicent Mompó tras la dana le ha convertido en objeto de crítica intensa por parte de PSPV y Compromís.

La escalada verbal ha ido subiendo de intensidad en las últimas semanas. En el pleno del mes de septiembre, Mompó y Fernández Bielsa mantuvieron un encontronazo a cuenta de la dana. El socialista acusó a Mompó de mentir ante la jueza que investiga la gestión del 29-O.

El presidente provincial, como respuesta, sacó a colación el caso del castillo hinchable en su municipio, Mislata, donde murieron dos niñas: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?».

La tensión no se ha rebajado. Entre los socialistas tampoco ha sentado nada bien que el presidente de la diputación, Vicent Mompó, cargara hace unos días contra la secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una 'granera'". Morant había dicho previamente que todo el PPCV son "inútiles".