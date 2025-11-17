'Tarjetas amarillas' a diputados del PP

Presidir una comisión en un parlamento es una función relativamente parecida a la de ejercer de árbitro. En este caso, de árbitra. Lo vivió este lunes Carmen Martínez, diputada socialista y presidenta de la comisión de la dana en el Congreso, que durante la comparecencia de Carlos Mazón tuvo que echar mano de las amonestaciones, a través de los llamamientos al orden, casi de la misma manera en la que un trencilla futbolístico saca tarjetas amarillas ante las protestas de los jugadores por sus decisiones.

La exalcaldesa de Quart de Poblet hizo varios llamamientos al orden, cinco o seis, todos a representantes del PP dejando incluso a la parlamentaria Macarena Montesinos, una de las personas más próximas al 'president' en funciones dentro de la estructura de los 'populares', al borde de la expulsión con dos amonestaciones. "Una más y tiene que abandonar la sala", le recordó. Y eso que Montesinos no es ni miembro de la comisión, pero acudió a mostrar su apoyo. También se quedó con doble amonestación Belén Hoyo, y eso que estaba en la Mesa, al lado de Martínez. Fernando de Rosa y César Sánchez fueron otros apercibidos, una tablilla amplia comparada con la sesión de las Corts que acabó sin incidencias.