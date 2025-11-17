El videoanálisis de Alfons García: "Cada vez interesa más conocer los WhatsApp del president (en funciones)"

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica su videoanálisis de la semana a la comparecencia esta mañana de Carlos Mazónen la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados. Ha sido “un show televisivo”, afirma, pero al menos ha aportado alguna novedad (pequeña) sobre las horas oscuras del president la tarde del 29-O, algo que no pasó hace una semana en las Corts. Precisamente, “el aún president en funciones se ha escudado en los momentos más difíciles en que a él le fiscalizan las Corts y no el Parlamento de la madrileña Carrera de San Jerónimo para evitar contestar a preguntas o aportar sus mensajes de WhatsApp”.

Sobre los mensajes, Alfons Garcia señala que en estos tiempos en que la mensajería por móvil es más habitual que las conversaciones telefónicas, “en el último año nos hemos centrado mucho en estas, pero casi nada se sabe del tráfico de WhatsApps” de Mazón. “Y cada vez se descubre que sería más interesante conocer el contenido de esos mensajes”, ha destacado.

Tras comentar las pequeñas aportaciones de lo que ha dicho el president en funciones, el subdirector de Levante-EMV propone elevar la mirada y pacificar el debate ante “un ambiente de campaña electoral que parece que no va existir o va a ser muy larga. Y un ambiente de agresividad sobrante”. Entre todos los partidos “contribuyen a una degradación de la política que alcanza ya niveles peligrosos. Serenemos el debate, por favor”, concluye.