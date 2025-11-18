Camarero arremete contra Morant tras "insultar" a Mazón: "Es una candidata crispada, un cero a la izquierda"

La crítica ha comenzado en el hecho, en denunciar la "falta de respeto institucional sin precedentes" a Carlos Mazón, pero ha continuado referenciándose en quien lo llevó a cabo, la líder del PSPV, Diana Morant, contra la que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha arremetido duramente, calificándole de "candidata crispada, nerviosa, que grita mucho e insulta más" o de llevar a cabo una "actuación lamentable, de cero a la izquierda".

Todo ha comenzado en las declaraciones de Morant sobre la comparecencia de Mazón el día anterior. De esta, la dirigente socialista aseguró que si el jefe del Consell no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque "o eres un inútil" o "idiota", unas expresiones que ha afeado horas después desde la mesa de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la portavoz del Ejecutivo autonómico, alertando de una "falta de respeto institucional sin precedentes" tras "insultar gravemente" a Mazón.

"No es lo que necesitan los valencianos, se retrata a sí misma", ha indicado. Con esa mecha encendida, la traca verbal ha ido subiendo y Camarero ha encadenado frases y más frases contra el papel desempeñado por Morant, también ministra de Ciencia, en los últimos 13 meses ante la dana. "¿Qué ha hecho? Su actuación es lamentable, un cero a la izquierda, se borró porque le dio la gana los primeros meses y se ha borrado de la reconstrucción. Da la espalda a los valencianos", ha añadido.

El PSPV sigue su campaña para exigir elecciones en la Comunitat Valenciana / Eduardo Ripoll

Los reproches hacia su labor como ministra, afeándole no haber conseguido "nada" pese a sentarse al lado de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros o hasta dejar que le "robasen" 25 millones al CNIO (centro de investigación sobre el cáncer dependiente de su ministerio), se han ampliado a su propio liderazgo al frente del PSPV y la reclamación de elecciones anticipadas. "¿Para qué quiere que se convoquen elecciones? Su estrategia no le está funcionando, su partido va marcha atrás en cada encuesta", ha asegurado.

Críticas de la comisión

Así, si la propia Morant protagonizaba el sábado un acto con aroma electoral para pedir precisamente la convocatoria a las urnas, Camarero ya la ha calificado de "candidata crispada, nerviosa, que grita mucho e insulta más", que "no ejerce de ministra", se dedica a "insultar, exigir y hacer campaña" y que nunca había pisado el barro por lo que en ese mismo acto de la Petxina, cuando mencionaba a un alcalde no lo encontraba, porque ella "no estuvo al lado de los alcaldes y por eso no estuvieron en su mitin del sábado".

Las críticas a Morant han copado más del 80 % de la respuesta dada por Camarero a los reproches que recibió el día anterior Mazón en el Congreso y del que ha lamentado que nunca había visto un "tono como el que se usó en la comisión" pese a estar en la Cámara Baja 14 años. Para Camarero, la comisión se debía convoca para ver la actuación de las administraciones del 29-O "y si se puede mejorar" algo para el futuro, "pero eso no fue lo que vivimos ayer".