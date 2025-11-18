El campsismo pide un congreso en primavera para relevar a Mazón en el PPCV

El expresident de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, ha sido el primero en aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece el relevo de Mazón para salir públicamente a pedir un congreso ya para la próxima primavera. Después de que el presidente nacional del PP, Núñez Feijóo, adelantara este martes que Mazón dejará la dirección del partido en las próximas semanas, el equipo de Camps pide, de nuevo, ese congreso que debería haberse realizado este pasado verano.

“Vemos con buenos ojos que se abra el horizonte de un congreso regional. Debió de ser en 2025 pero no pudo celebrarse por la dana. Lo normal sería que se celebrara en la primavera de 2026”, señala José Miguel Tolosa, exalcalde de El Puig y portavoz del equipo de Camps.

Los campsistas llevan meses moviéndose bajo el radar del partido, ante el desconcierto de una formación poco acostumbrada a ver a un expresident en campaña. Este próximo 4 de diciembre Camps vuelve a convocar un gran acto en Valencia para presentar su proyecto. Una apuesta por presidir de nuevo el partido en la que, además, reclama democracia directa, contra el aparato: una elección abierta a todos los militantes. “El militante tiene ganas de decidir, por qué tenerle miedo”, añade Tolosa.

"Tenemos ganas de que se abra este horizonte para un congreso donde se debatan en profundidad las ideas y se decida qué modelo de Partido Popular queremos para la Comunidad Valenciana", apunta el portavoz. Dicho congreso, tiene que tener "la máxima participación", con "un militante, un voto", ya que "cuanta más gente participe, más se refuerza el partido". "Nuestro objetivo final es que Feijóo sea presidente de España en 2027", ha agregado, y considera que "para lograrlo necesitamos una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana". "Una mayoría -añade- que solo la puede garantizar Francisco Camps al frente del proyecto en esta Comunitat. Así ha sido a lo largo de la historia y así queremos que vuelva a ser".