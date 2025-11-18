El cáncer de pulmón es el cuarto más frecuente en Valencia con 3.000 nuevos casos al año

El cáncer de pulmón suma cerca de 3.000 nuevos diagnósticos cada año en la Comunitat Valenciana; unas cifras con las que esta tipología cancerosa se convierte en la cuarta más frecuente en la autonomía y, también, la de mayor índice de mortalidad; mueren cerca de 2.600 personas al año y menos del 15 % de los pacientes sobreviven. Cáncer Valencia recordó ayer estas cifras con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón y puso el acento en el tabaquismo como principal factor de riesgo: "Los fumadores tienen entre un 10 y un 20 % más de probabilidades de tener un cáncer de pulmón", insisten; uno de sus principales objetivos es conseguir una generación libre de humo. El riesgo para los fumadores pasivos va también en aumento y crece entre un 20 y un 30 % en los últimos años, por lo que la entidad defiende el incremento de los espacios sin humo.

En el caso concreto de la provincia de Valencia, se diagnostican 1.700 casos nuevos al año, con una mayor prevalencia entre los hombres -son el 75 %- que entre las mujeres, son solo el 24 %, aunque su número está en ascenso debido a su incorporación más tardía al tabaquismo. Esto lo reflejan las estadísticas: entre los varones, la incidencia y la mortalidad descienden un 7 %, mientras que, entre las féminas, la tendencia es al alza, con un crecimiento del 67 %. Ante esta situación, el presidente del Comité Técnico de la Junta Provincial de Valencia, Antonio Llombart, apuesta por "seguir investigando para prevenir, diagnosticar y tratar mejor".

Importancia del diagnóstico precoz

Como el resto de cánceres, la supervivencia de la enfermedad, aunque baja, es mayor en los diagnósticos precoces; se eleva hasta un umbral entre el 56 y el 65 %. Por eso, desde Cáncer Valencia, insisten en la importancia de erradicar el tabaquismo porque "el 80 % de las muertes por cáncer de pulmón son atribuibles al tabaco". Pese a ello, la cifra de fumadores en la Comunitat Valenciana sigue al alza desde el año 2020: 887.058 personas fuman a diario y el 15 % de ellas tiene menos de 24 años, según los datos del Observatorio contra el Cáncer.

El tabaco está directamente relacionado con el cáncer de bronquios y pulmón. / Miki López

Impacto en la salud mental

Esta tipología de cáncer es la segunda que más demanda ayudas relacionadas con la salud mental. Cada año, son medio centenar de personas con la enfermedad las que solicitan la ayuda psico-oncológica de los profesionales de la entidad. Representan el 11 % del total de personas que tienen síntomas relacionados con la salud mental; son concretamente 3.376 pacientes y 1.183 familiares.

Este factor, en el caso del cáncer de pulmón, se debe a que el "sentimiento de culpa en los enfermos que han sido fumadores afecta significativamente a su bienestar psicológico", explica la asociación en un comunicado. Es un factor que se suma a los síntomas asociados al resto de cánceres, como la ansiedad o la depresión, y a otro particular de estos pacientes: el estigma social asociado con el de pulmón. Además, un 47,6 % de los supervivientes manifiesta miedo a la recaída y más de la mitad -55,5 %- sufre de estrés por la posibilidad de que un familiar enferme.