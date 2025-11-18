Carceller (PP): "La nueva Renta Valenciana de Inclusión está hoy en el aire por cálculo político"

Asegura que habla desde "la frustración" y lo hace en una red social, aunque enfocada en el ámbito profesional. Sin embargo, ese es el espacio que ha elegido el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, para reaccionar a las enmiendas que ha recibido el proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Y es que las enmiendas se enmarcan en medio de las negociaciones entre PP y Vox para investir president de la Generalitat Valenciana al síndic popular, Juanfran Pérez Llorca, tras la dimisión de Carlos Mazón. Vox desplegó sus cartas y presentó 14 enmiendas para modificar la ley con la población migrante en el punto de mira. Compromís y PSPV suben la apuesta y han presentado enmiendas a la totalidad. Y Carceller, que lleva más de dos años trabajando los cambios en la ley lamenta que el debate se haya centrado en las enmiendas presentadas por Vox cuando "esas enmiendas no han sido ni debatidas" y critica que las informaciones no recojan "los cambios, las novedades y las mejoras del proyecto de ley".

Escrito de Pedro Carceller, en redes. / Levante-EMV

Carceller empieza su escrito explicando que hace más de dos años "empezamos a trabajar en la mejora de la RVI escuchando a quienes mejor conocen esta realidad: entidades sociales que trabajan en primera línea, profesionales de los servicios sociales, colegios profesionales y, sobre todo, personas en situación de vulnerabilidad que decidieron participar, apoyar y confiar". Luego, el texto continúa poniendo en valor el objetivo de modificar la ley con un proyecto "pensado para reforzar derechos, para llegar a las personas con más agilidad y para dejar de parchear la exclusión con soluciones a medias, a la vez que apostaba por el rigor en la gestión de los fondos públicos".

Escrito de Pedro Carceller sobre la Renta Valenciana de Inclusión. Escrito de Pedro Carceller sobre la Renta Valenciana de Inclusión.

Sin embargo, "ese proyecto con un amplio consenso y respaldo social y técnico, hoy está en el aire". Y comienza la crítica a la oposición. "PSPV y Compromís, tras escuchar el aval por parte de expertos y afectados han presentado enmiendas a la totalidad que tira por tierra este trabajo. No porque haya errores técnicos, ni porque falte legitimidad social", explica Carceller. Y continúa, tajante: "Lo han hecho por cálculo político. Por estrategia parlamentaria. Porque han preferido utilizar la ley como pieza de la oposición antes que como herramienta de justicia social".

La política "pierde el norte"

El director general asegura que "por muy buena que sea la propuesta, si no encaja en el tablero partidista, se convierte en un obstáculo". Es más afirma que "ahí es donde la política pierde el norte" porque "la prioridad ya no es si una ley es buena, útil o justa, sino si conviene electoralmente" y eso "no es responsabilidad política".

Carceller lamenta que el foco mediático se haya colocado en las enmiendas de Vox "que no son el objeto de ley presentado" para pasar a "reflexionar" sobre el trabajo de los medios de comunicación por "contar solo un aparte, ignorando texto presentado o el proceso completo". Para el director general "no es una cuestión de estar o no a favor o en contra de la propuesta, o de un partido u otro". Y concluye: "Cuando una ley social se convierte en un objeto de combate, cuando se instrumentaliza el sufrimiento real para construir el relato, cuando el miedo a 'ceder' pesa más que el deseo de mejorar la vida de la gente, algo se ha torcido".