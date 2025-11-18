Vandalizan la sede del PP de Castellón: "Fem-los caure a tots"

La sede del Partido Popular de la provincia de Castellón ha aparecido este lunes vandalizada con unas pintadas sobre las cristaleras de la planta baja del edificio, en el que se ubican también otras empresas.

"Hem fet caure a Mazón. Fem-los caure a tots", rezan las pintadas de color negro con las que han amanecido las instalaciones de los populares castellonenses. El texto concluye con una estelada y está firmado por Arran, una organización política juvenil independentista y de extrema izquierda.

"La violencia no nos callará"

Ante los hechos, la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, ha mostrado su repulsa. "La violencia no nos callará", ha sentenciado la dirigente populares, señalando que las pintadas en la sede "tienen un objetivo claro: intimidarnos".

"Frente a su odio, nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso por los castellonenses", ha defendido Barrachina. Mientras, el síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCS, Juanfran Pérez Llorca, ha condenado los hechos: "Eso no es activismo, es vandalismo y no se puede normalizar", ha valorado.

Pérez Llorca ha condenado "la violencia y la intimidación, vengan de donde vengan", y ha señalado que lamentablemente, "otros no pueden decir lo mismo". "Tan contundentes como son cuando las agresiones les afectan a ellos y tan callados cuando nos pasan a nosotros", ha dicho.

Presentan denuncia

El Partido Popular ha anunciado que ha presentado una denuncia por delito de odio tras el ataque vandálico. El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha condenado “este ataque intolerable, que busca intimidar, señalar y generar odio contra quienes defendemos con firmeza la libertad, la convivencia en la provincia de Castellón y en la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, Aguilella ha recordado que no es la primera vez que Arran actúa en la Comunitat Valenciana con métodos similares: “Estamos ante un grupo que pretende trasladar su radicalismo a nuestro territorio. No lo vamos a permitir”.

"Estos hechos no son simples pintadas. Se trata de un ataque organizado que incita al odio, que vulnera derechos fundamentales y que pretende amedrentar a cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, además de a miles de castellonenses que creen en la democracia y el respeto”, ha señalado por su parte Aguilella.

A finales de octubre, el PP denunció otras pintadas en la sede de València que también fueron reivindicadas por Arran. Allí, como afirmaron a través de un vídeo, era la segunda vez en un año que sufrían estos actos vandálicos.