Conferencias, conciertos y ofrendas florales para conmemorar los 25 años sin Ernest Lluch

El día 21 de noviembre se habrán cumplido 25 años del asesinato del profesor y político Ernest Lluch a manos de ETA y, para recordar “su memoria y su legado intelectual y de acción cívica”, la Sección Valenciana de la Fundación Ernest Lluch ha organizado una serie de actos que incluyen conferencias, conciertos y ofrendas florales para honrar su figura.

Como han destacado desde la Fundación, se pretende que los actos sirvan “para debatir sobre los retos actuales, con el fin de invitar a reflexionar sobre democracia, cohesión social y cultura de la paz”. Pero, además, en su faceta académica, se honra su trabajo universitario en los años setenta, para convertir la incipiente Facultad de Económicas de València en un centro de excelencia”. El autor de ‘La vía valenciana’, autonomista, militante a favor de la amnistía, detenido y procesado por el Tribunal de Orden Público, dentro del caso de “los 10 de Alaquàs” tendrá su calendario de actos de memoria.

En esos actos, sin embargo, no participará, salvo sorpresa, la Conselleria de Justicia, responsable de Memoria Democrática. Fuentes de este departamento indican a Levante-EMV que no tienen previsto participar en ninguno de los eventos. Hasta la fecha, además, no han recibido ninguna invitación a participar en los actos previstos.

"Más que un economista y político"

“Lluch fue, en cualquier caso, mucho más que un economista, profesor, académico o político: fue un hombre cercano, comprometido y valiente, que defendió siempre el diálogo como el camino para resolver conflictos y construir convivencia”, han destacado desde la Fundación. Una figura a la que se han dedicado, en toda España, más de 86 calles, plazas, centros de salud, escuelas e institutos llevan su nombre. Y ello, añaden, “a pesar de algún intento de última hora de borrar su memoria”, como el ocurrido en València, donde en primer lugar se eliminó el nombre del exministro del complejo sanitario de Campanar y luego se dijo que se incluiría en un centro de especialidades.

Los actos de homenaje previstos se inspiran en “su apuesta por el diálogo” para armar “una conmemoración plural”, con propuestas propias y en colaboración con otras instituciones como el IVIE y la Universitat de València.

Protesta de los socialistas en València por la memoria de Ernest Lluch en una imagen de archivo / Levante-EMV

Agenda de actos

Como previa al aniversario, del 2 de octubre al 10 de noviembre, en coorganización de la Fundación Ernest Lluch con el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), en la sede de CaixaBank de València se ha celebrado un Ciclo de Diálogos bajo el título “Acciones colectivas frente a los riesgos globales”. Ha sido un ciclo de cinco sesiones para incidir en la necesidad de construir sociedades más resilientes.

El 8 de noviembre, se celebró, asimismo, un concierto homenaje a Ernest Lluch en el Castillo de Alaquàs, organizado por el Ayuntamiento de Alaquàs, a cargo del conjunto de cuerda Senalag y con intervenciones del alcalde, Toni Saura, y del presidente de la Sección Valenciana de la Fundación, Salvador Almenar.

Pero la mayor parte de actos de homenaje tendrán lugar a partir del día en que se conmemora su asesinato. El propio 21 de noviembre comenzará con una ofrenda de flores del expresident de la Generalitat, Ximo Puig, a las 11:00 en la fachada de la Facultad de Economía de la UV que da a la calle Ernest Lluch. En la Universitat Jaume I de Castelló, además, se hará un taller sobre los 50 años de ‘La vía valenciana’, organizado por la Fundación Nexe, con participación académica y de agentes sociales.

También en el plano académico, el 28 de noviembre a las 12, en la Facultad de Economía de la UV se celebrará una sesión académica en recuerdo de Ernest Lluch, ‘El crecimiento de la economía valenciana: tendencias, problemas y reformas’, con intervenciones del catedrático de Estructura Económica Rafael Boix y el catedrático de Análisis Económico Joaquín Maudos, con una introducción de Vicent Soler, exconseller y catedrático jubilado de Economía Aplicada de la UV.

A continuación, habrá un acto cívico y ofrenda floral, organizado por la Facultad de Economía de la Universitat de València y la Sección Valenciana de la Fundación Ernest Lluch, en la misma placa en la fachada de la facultad. Estarán, entre otros, la hija de Ernest Lluch, Rosa Lluch, y la rectora de la UV, Mavi Mestre.

“Recordar a Lluch es, sobre todo, reconocer nuestros denominadores comunes y mantener vivo su nombre como un espacio de encuentro”, han concluido desde la Fundación.