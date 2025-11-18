El deporte conquista Feria Valencia

Feria Valencia no es solo sinónimo de grandes certámenes empresariales y eventos. Desde hace años, se ha convertido en un auténtico recinto multideportivo cubierto que acompaña la transformación que vive Valencia en ciudad del deporte. Del rugido de los simuladores de Fórmula 1 a las coreografías de la danza urbana, pasando por el mejor pádel del mundo, campeonatos de fitness o citas rumbo a unos Juegos Olímpicos, el deporte también ha elegido Feria Valencia como casa.

“Para Feria Valencia, el deporte y el wellness son una oportunidad de negocio incontestable, pero también una oportunidad de fomentar estilos de vida saludables, que para nosotros es una cuestión estratégica”, resume Juan Zumalde, director de Comunicación del recinto. Esa doble mirada —económica y social— explica por qué el calendario ferial incorpora cada vez más citas deportivas.

De la Fórmula 1 al negocio del deporte

El idilio arrancó en 2008, con el tirón del Gran Premio de Europa de Fórmula 1. Ese verano nacía Motor Box Experience, un paquete que ofrecía alojamiento, entrada y acceso a un enorme espacio lúdico vinculado al motor. Más de 1.500 aficionados vivieron la F1 desde el recinto ferial, con karting, simuladores y fiestas temáticas. Era la primera vez que se ofrecía una experiencia así, situando a Feria Valencia en el mapa de los grandes eventos deportivos.

Ese mismo año arrancó Sports Unlimited, un exclusivo club de negocios que reunió hasta 2012 a marcas, distribuidores, gimnasios, hoteles y gestores de instalaciones deportivas de España y Portugal. Durante tres días, Feria Valencia se convertía en un laboratorio de tendencias del sector, desde el mobile retail marketing hasta las nuevas corrientes en fitness, bike o running. El deporte, además de espectáculo, empezaba a verse como industria.

Pistas, gradas y un trofeo con nombre propio

Pista de pádel para el Estrella Damm Valencia Master - Trofeo Feria Valencia del World Pádel Tour / Feria Valencia

“Estos eventos demuestran la capacidad y versatilidad de nuestras instalaciones para acoger grandes citas deportivas”, recordaba entonces la institución. Una versatilidad que Zumalde reivindica hoy: “Nuestro recinto y nuestros equipos son capaces de convertir la feria en una pista de calentamiento de atletismo, un espacio en el que jugar al básquet, en una potente cancha de paddle, en una instalación perfecta para un mundial de gimnasia rítmica, en una pista de fitness o en un escenario para baile urbano. Realmente, una vez más, el equipo humano con el que cuenta Feria Valencia muestra su capacidad de adaptación a cualquier necesidad de cualquier evento”.

En 2016, el baloncesto tomó el relevo con el Salón Internacional KIA Basket Passion, un proyecto pionero que reunió a marcas, profesionales y aficionados con más de cien partidos en tres días. Basket en estado puro dentro del recinto ferial.

Mundiales, mujeres y ciudades en movimiento

El salto de nivel llegó en 2023 con los 40th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships, el mundial de gimnasia rítmica más importante del ciclo olímpico. Con un aforo de 6.800 espectadores y la participación de gimnastas de 62 países, Feria Valencia demostró estar a la altura de las mayores exigencias internacionales.

El calendario no se detiene. Cada marzo, el recinto acoge la entrega de los dorsales y la exposición de la Carrera de la Mujer, que suma miles de participantes en torno al deporte femenino, los talleres y la acción solidaria. “Cualquier evento que promocione la vida sana interesa a Feria Valencia. Más que de mensajes, se trata de acción. De la determinación de impulsar cualquier evento que potencia la vida saludable, el wellness, el deporte…”, recalca Zumalde.

Carrera de la mujer, organizada cada marzo / Feria Valencia

En el mes de octubre llegó HYROX Valencia, competición internacional de fitness que combina carrera y ocho ejercicios funcionales. Lo que empezó en 2022 con 2.000 atletas supera ya los 7.000 y prevé alcanzar los 10.000 en la próxima edición. “Hyrox se está convirtiendo en un referente y exige montajes muy específicos, pero nuestra amplitud de pabellones y equipo técnico lo hacen posible”, explica Carina Montagut, directora del Departamento de Eventos.

La competición internacional de fitness llegó en octubre después de estar 3 años en la agenda / Feria Valencia

La edición posterior a la dana dejó una imagen imborrable. “Fue un año muy emotivo —recuerda Montagut—. Hyrox decidió donar todos los palets de agua acumulados. Cuando pudo celebrarse en marzo, comenzó con un minuto de silencio y el himno de la Comunitat como homenaje a las víctimas”.

Danza urbana, ciudades del deporte y maratones de élite

La apuesta por el deporte va más allá de las competiciones clásicas. En junio, Feria Valencia acoge URBAN BEAT, campeonato nacional de danza urbana que reúne a grupos de toda España y Europa. “Urban Beat es ya una referencia; vienen participantes de Palma, Canarias, Madrid…”, apunta Montagut.

“Urban Beat es ya una referencia” / Feria Valencia

En noviembre debutará SPORTCITIES ExposSummit, el primer salón profesional del sur de Europa especializado en infraestructuras y servicios para instalaciones deportivas. Coorganizado con Feria de Valladolid bajo el lema “Ciudades en movimiento”, reunirá a gestores, técnicos, arquitectos e ingenieros en un contexto de fuerte inversión pública. El objetivo: consolidar un sector que en la Comunitat Valenciana ya genera cerca de 2.000 millones de euros anuales.

También se ha reforzado la alianza con el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, con un patrocinio que renombró las ferias previas a estas pruebas deportivas como Expo 21K Feria Valencia y Expo 42K Feria Valencia, con más de 10.000 metros cuadrados de exposición, recogida de dorsales y actividades. Solo la Expo 42K canaliza a 35.000 corredores y sus familias durante tres días. “Estas ferias son clave para la imagen de València y de la Comunitat Valenciana. Nuestro papel es acompañar y contribuir a la excelencia de estos eventos deportivos”, señala Zumalde.

La 21K, presente en Feria Valencia / Feria Valencia

Una plaza perfecta para el deporte

¿Por qué tantos organizadores se fijan en Feria Valencia? Montagut lo resume en dos palabras: espacio y ciudad. “Los eventos deportivos necesitan espacios muy grandes y bien comunicados. Requieren buenos accesos, aparcamiento, transporte público y la posibilidad de diseñar recorridos sin cruces. Ahí está nuestro valor frente a otros recintos además de contar con un gran equipo de profesionales, liderados por Verónica Mataix, que se dedica a la gestión de este tipo de eventos”.

La ciudad pone el resto. “València es una buena plaza: accesible, plana, con mar, aeropuerto cercano y una fuerte cultura deportiva. La combinación de ciudad y espacios disponibles la convierte en un lugar perfecto”, sostiene Montagut. Los datos del running lo confirman: el 44% de los participantes en el Medio Maratón y el 63% en el Maratón son extranjeros, lo que multiplica el impacto turístico.

El interés por la vida saludable también se nota dentro del recinto. “Tenemos eventos que atraen hasta 3.000 personas al día para participar en campeonatos de fitness muy exigentes -además de sus acompañantes- y lo hacen varias veces al año. Los asistentes a las ferias del maratón, la media maratón o la carrera de la mujer no dejan de subir. El interés crece de manera ininterrumpida”, explica Zumalde.

Camino a 2027: atletismo europeo y más allá

Mirando al futuro, Feria Valencia volverá a ser pieza clave cuando València acoja en 2027 el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta. Como ya ocurrió con el Mundial de 2008 y el Europeo de 1998, el velódromo Lluís Puig será el estadio principal, mientras que el recinto ferial acogerá las zonas de calentamiento, entrenamiento, prensa y servicios auxiliares.

“Los eventos deportivos pueden llegar porque los organiza una empresa privada o porque los impulsan federaciones que presentan la ciudad como sede —explica Montagut—. En esos casos, ayudamos a componer la candidatura y ponemos nuestras instalaciones al servicio del proyecto”.

Esa idea de servicio resume bien el papel del recinto. “Feria Valencia es una empresa al servicio de la sociedad valenciana —insiste Zumalde—. Y en ese claro posicionamiento, cualquier evento que promocione la vida sana nos interesa”.

De la F1 a la gimnasia rítmica, del pádel al fitness híbrido, del baloncesto a la danza urbana, del networking profesional a las ferias del maratón y otros muchos eventos: el deporte no solo pasa por Feria Valencia. El deporte, cada vez más, la elige.