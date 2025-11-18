La Generalitat asegura que desconoce qué altos cargos de Pradas recibieron alertas informativas el 29-O

La Generalitat asegura desconocer qué altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior, que dirigía en octubre de 2024 Salomé Pradas, recibieron las alertas informativas el 28 y 29 de octubre, la víspera y el día de la dana, que remitía por contrato la empresa Auditmedia. En un escrito firmado por Francisco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat, remite los resúmenes de prensa remitidos al departamento de Pradas, en formato pdf, con las previsiones de lluvias torrenciales que se anunciaban desde la semana anterior.

El servicio contratado con la empresa Auditmedia también contempla, segun el escrito de González, "la recopilación diaria de informaciones publicadas en medios digitales y audiovisuales. Aunque el contrato establece que el envío se realizará tres veces al día, en el siguiente horario: 7.00 horas, 16.00 horas y 20 horas, la empresa habitualmente remite las alertas durante todo el día sin ceñirse a esas franjas horarias".

Respecto al listado de personas que recibieron dicha información, el informe suscrito por González y el subsecretario de Presidencia de la Generalitat, Álvaro Cuadrado, señala que "la empresa Auditmedia envía los documentos a través de listas de distribución creadas por la dirección general de Comunicación y Promoción Institucional con el fin de facilitar a la empresa adjudicataria el envío de la información y preservar datos del personal suscrito. Estas listas son gestionadas por personal de la conselleria".

No obstante, aseguran desconocer la foto fija de este listado en el mes de octubre de 2024. "Si bien esta dirección general dispone de información de los suscriptores dados de alta en el momento en que se crean las listas de distribución (en febrero de 2023 con el anterior contrato mayor de seguimiento informativo que ya se había suscrito con esta empresa), no se dispone de los suscriptores dados de alta en octubre de 2024, dado que ha habido diversos cambios en el organigrama que han conllevado la modificación de esa lista por parte de la propia conselleria".

Ni siquiera ha podido recuperar esas listas la dirección general de Tecnologías de la Información. "Consultada la dirección general de Tecnologías de la Información por la posibilidad de recuperar los correos electrónicos de la lista de distribución en las fechas indicadas, señalan que “técnicamente no es posible determinar qué cuentas de correo estaban suscritas dado que las altas y bajas se realizan de forma continua por las personas que administran las listas. Tras los análisis técnicos efectuados, no ha sido posible recuperar la información concreta solicitada para el día 29 de octubre de 2024”.

La jueza de la dana también solicitó saber las alertas enviadas por la mercantil Hallon Intelligence SL los días 28 y 29 de octubre de 2024. La Generalitat debía especificar "los dispositivos de recepción y las personas, altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior que las recibieron los precitados días, bien a través de teléfonos corporativos o particulares. Aunque el mismo director general de Comunicación y Promoción Institucional comunica que el contrato con Hallon Intelligence no incluía a "a ninguna persona de la Conselleria de Justicia e Interior, por lo cual los días 28 y 29 de octubre de 2024 ninguna persona recibió de esta Conselleria alertas remitidas por esta mercantil".

Hallon Intelligence SL fue contratada por la Generalitat para efectuar "un seguimiento en tiempo real de programas e informativos de radio y televisión e inmediato envío de alerta a dispositivos móviles a través de Whatsapp o servicio de mensajería instantánea que se seleccionara, de la información de interés para dicha institución".

Un mensaje remitido desde Hallon Intelligence SL que debía contener "canal y programa en el que se había difundido la noticia y mención, hora exacta de la emisión, un resumen de la noticia o mención, así como si se había emitido declaraciones, quién las realizaba, añadiendo un enlace audiovisual que contenga el corte de la noticia o mención (en formato mp3 o mp4), suficientemente comprimido para ser descargado y enviado a través de dispositivo móvil".