La jueza de Catarroja pide las comparecencias de Mazón en las Corts y el Congreso por sus contradicciones en las llamadas de Pradas

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024 ha dictado un auto en el que solicita requerir al Congreso de los Diputados y las Corts Valencianes las comparecencias del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tal como le solicitaba la Associació de víctimes de la dana 29 octubre 2024, personadas en la causa de la dana como acusación particular, bajo la dirección letrada de la abogada Miriam Salmerón, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

"Aclarar la deliberación y decisión en el Cecopi"

La magistrada justifica la petición en que el auto del 16 de octubre de 2025 de la sección segunda de la Audiencia de València que dio vía libre a citar a la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana también "señalaba la pertinencia de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) en la tarde del 29 de octubre de 2024". Un auto que también señalaba que el presidente de la Generalitat "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

Llamadas de Pradas "canceladas"

La magistrada apunta a la posible contradicción en que ha podido incurrir Carlos Mazón en sus declaraciones en las comisiones de investigación. "En la comparecencia del señor Carlos Mazón ante la comisión del Congreso [de los Diputados] se vierten diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción". La magistrada aclara que "no es lo mismo llamadas canceladas, el receptor no las admite, que llamadas perdidas". Según el listado de llamadas que aportó la exconsellera investigada Salomé Pradas, durante la tarde del 29 de octubre, un total de tres llamadas al presidente de la Generalitat fueron canceladas a las 16.29, 19.10 y las 19.36 horas.

El móvil en la mochila

Sin embargo, el jefe del Consell señaló este lunes durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que la llamada de las 19.10 horas no fue respondida porque probablemente llevaría el teléfono en la mochila. Una aseveración que se contradice con lo que declaró en una de las entrevistas concedidas para el 9 d'Octubre en la que aseguró que en el trayecto entre el restaurante El Ventorro y el Palau de la Generalitat estuvo realizando llamadas. Y respecto a la de las 19.36 horas, Mazón justificó que en ese momento estaba hablando con el secretario autonómica de Infraestructuras, Javier Sendra, por lo que no pudo contestar a Pradas (aunque a ella le figuraba como llamada cancelada), a la que devolvió la llamada minutos después, a las 19.43 horas.

Es en esta última llamada de apenas 48 segundos cuando el president asegura que se le informó del envío del mensaje Es Alert, que finalmente se envió a las 20.11 horas y que la magistrada de la dana considera "tardío y erróneo" porque llegó cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

Justo en esos momentos, la magistrada recuerda que "la existencia de información sobre la gravísima situación, las previsiones meteorológicas, llamadas al 112 (algunas como el conocido caso de Dolores, que que por su hijo se ponía en conocimiento que su familia corría el riesgo de ahogarse, pereciendo su padre y sus dos hermanos [en Cheste, debido al desbordamiento del barranco del Poyo), avisos de la CHJ o las llamadas al servicio de teleasistencia, de familiares y usuarios que fallecieron".

La magistrada también detecta contradicción en la hora que Mazón aseguró haber tenido conocimiento de las primeras víctimas de la dana. "De igual modo ha de atenderse al momento en que se tiene conocimiento de los fallecimientos, difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre, tanto por las propias manifestaciones públicas que efectuó el presidente de la Generalitat en el Centro de Emergencias, en su comparecencia retransmitida por À Punt, a las 00.35 horas, sino también por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados".

La magistrada recuerda al respecto que "desde el Centro de Coordinación de Emergencias [se formuló] una solicitud de movilización de la UME (Unidad Militar de Emergencias), para que realizara sus funciones respecto de la totalidad de la provincia de Valencia, y se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos. Dicha petición firmada electrónicamente a las 20:33 horas por Jorge Suáres, se remitió a las 20:35 horas desde una cuenta de correo electrónico" identificada y aportada a la causa.

Además, la jueza Nuria Ruiz Tobarra también añade que "la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias al juzgado, consta como anotación a las 00.31.37 horas: Se da preaviso a la directora del IML (Instituto de Medicina Legal) de la provincia de Valencia de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas". Una notificación "comunicada al grupo permanente de SMS" [de Emergencias] a las 00.31.47 horas.

De las dos comisiones de investigación, la magistrada considera más relevante la del Congreso de los Diputados (formato pregunta respuesta) que la de las Corts Valencianes (el jefe del Consell contestaba a todas las preguntas agrupadas en un plazo de tiempo estipulado de quince minutos, que finalmente fueron 23). "La relevancia para esta instrucción de la de las Corts Valencianes es ciertamente menor, pero se ha de admitir igualmente". E incorpora ambas declaraciones, por "un doble motivo".

Por una parte, "un motivo formal. La comparecencia en cualquier comisión parlamentaria se sujeta a la obligación de decir verdad, el Código Penal tipifica el delito de falso testimonio, y por tanto tiene una relevancia claramente distinta a las manifestaciones que se puedan hacer en sede parlamentaria fuera de una comisión, o mediante declaraciones públicas o por entrevistas". La magistrada d ela dana recuerda que "el presidente de la Generalitat no ha hecho uso de la facultad de declarar voluntariamente como investigado ante este Juzgado, lo que le habría eximido de la obligación de declarar ante una comisión de investigación".

Y de otra parte "un motivo material". La comparecencia "se convierte en consecuencia en elemento de prueba pertinente, atendiendo a las facultades que corresponden al presidente (tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación) y las manifestaciones vertidas por el presidente de la Generalitat sobre la toma de decisiones en el ámbito del Cecopi, que expresó que le es ajeno, o el envío del mensaje Es Alert a las 20.11 horas". De ahí que acceda "a la prueba solicitada" que es solicitar a las presidentas de ambas comisiones de investigación que remitan las intervenciones de Carlos Mazón en ambos parlamentos.