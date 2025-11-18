Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas

Las presidentas de dos de las asociaciones de víctimas de la dana del 29-O -Rosa Álvarez y Mariló Gradolí- y una treintena de intelectuales valencianos -entre ellos, catedráticos universitarios, escritores, dramaturgos y empresarios- piden la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Comunitat Valenciana mediante su firma en el manifiesto "Dignidad democrática. ¡El pueblo valenciano quiere decidir!". La apertura de las urnas es, según el manifiesto, un "mecanismo legítimo" con el que se busca "restaurar la confianza institucional, garantizar la estabilidad democrática y dar respuesta con responsabilidad a un contexto excepcional".

Dos peticiones más

El manifiesto reclama también otras dos cuestiones. La primera de ellas es la dimisión del actual Consell en pleno porque todos los firmantes consideran que "hay una responsabilidad colectiva en la negligente gestión de la dana", cuya cifra de víctimas mortales asciende a 229 muertes, aunque podría crecer hasta 234. Los firmantes critican la falta de coordinación de la Generalitat con los ayuntamientos: "No hubo ninguna", esgrimen. Y defienden, entre muchas otras "negligencias", que no se "envió la alerta con tiempo suficiente" y que se "desatendió a las residencias de mayores"; murieron seis personas en la de Paiporta. La jueza ha determinado en varios autos de la causa judicial que el envío del EsAlert, mandado a las 20.11 horas, fue "tardío y erróneo".

Primer y último mensaje enviados por EsAlert durante las dos danas en Valencia; la del 29-o y la del 13 de noviembre de 2024. / L-EMV

La segunda de las peticiones adicionales tiene que ver con la posible investidura de Juanfran Pérez Llorca, si se ratifica el apoyo de Vox al candidato del PP en las Corts Valencianas; el futuro se esclarecerá previsiblemente esta semana. Al respecto, el manifiesto pide el cese de "los pactos de la vergüenza en los despachos en Madrid". Las negociaciones entre los populares y la ultraderecha son "un insulto al pueblo valenciano" para los firmantes del manifiesto porque el futuro de los valencianos se deciden "a puerta cerrada, fuera de nuestra comunidad y sin contar con la voz de todos los valencianos y valencianas".

Gestión "irresponsable" de Mazón

El texto señala directamente al president Carlos Mazón por su "irresponsable gestión", también la de su Gobierno, porque la mayoría de las víctimas mortales se "habrían evitado si se hubiera alertado a la población con antelación suficiente y de forma clara". Pese a la insistencia de Mazón sobre el apagón informativo de las agencias estatales y la falta de información -lo repitió ayer lunes en la comisión de investigación del Congreso-, los firmantes aseguran que "no hay excusas" y citan las previsiones meteorológicas, la información difundida a través de los medios de comunicación o la decisión de cancelar las clases de la Universitat de València (UV), que Mazón consideró "exagerada" en la mañana del 29-O.

También guardan crítica para la dimisión de Mazón por "llegar tarde y mal" y porque, además, el popular repite su "guion de mentiras" para "desviar desesperadamente las responsabilidades" y por sus "intentos de victimización" constantes". Según el texto, este posicionamiento tiene como "gravísima consecuencia" la alimentación de la "antipolítica", fomentada por la "complicidad de los dos partidos políticos", PP y Vox, que han mantenido a Mazón en el cargo durante un año.

Todos los firmantes

Los firmantes del manifiesto son: