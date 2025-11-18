Dignidad democrática
Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
Firman un manifiesto pidiendo también la dimisión en pleno del Gobierno valenciano y el cese de "los pactos de la vergüenza" en los despachos de Madrid
Las presidentas de dos de las asociaciones de víctimas de la dana del 29-O -Rosa Álvarez y Mariló Gradolí- y una treintena de intelectuales valencianos -entre ellos, catedráticos universitarios, escritores, dramaturgos y empresarios- piden la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Comunitat Valenciana mediante su firma en el manifiesto "Dignidad democrática. ¡El pueblo valenciano quiere decidir!". La apertura de las urnas es, según el manifiesto, un "mecanismo legítimo" con el que se busca "restaurar la confianza institucional, garantizar la estabilidad democrática y dar respuesta con responsabilidad a un contexto excepcional".
Dos peticiones más
El manifiesto reclama también otras dos cuestiones. La primera de ellas es la dimisión del actual Consell en pleno porque todos los firmantes consideran que "hay una responsabilidad colectiva en la negligente gestión de la dana", cuya cifra de víctimas mortales asciende a 229 muertes, aunque podría crecer hasta 234. Los firmantes critican la falta de coordinación de la Generalitat con los ayuntamientos: "No hubo ninguna", esgrimen. Y defienden, entre muchas otras "negligencias", que no se "envió la alerta con tiempo suficiente" y que se "desatendió a las residencias de mayores"; murieron seis personas en la de Paiporta. La jueza ha determinado en varios autos de la causa judicial que el envío del EsAlert, mandado a las 20.11 horas, fue "tardío y erróneo".
La segunda de las peticiones adicionales tiene que ver con la posible investidura de Juanfran Pérez Llorca, si se ratifica el apoyo de Vox al candidato del PP en las Corts Valencianas; el futuro se esclarecerá previsiblemente esta semana. Al respecto, el manifiesto pide el cese de "los pactos de la vergüenza en los despachos en Madrid". Las negociaciones entre los populares y la ultraderecha son "un insulto al pueblo valenciano" para los firmantes del manifiesto porque el futuro de los valencianos se deciden "a puerta cerrada, fuera de nuestra comunidad y sin contar con la voz de todos los valencianos y valencianas".
Gestión "irresponsable" de Mazón
El texto señala directamente al president Carlos Mazón por su "irresponsable gestión", también la de su Gobierno, porque la mayoría de las víctimas mortales se "habrían evitado si se hubiera alertado a la población con antelación suficiente y de forma clara". Pese a la insistencia de Mazón sobre el apagón informativo de las agencias estatales y la falta de información -lo repitió ayer lunes en la comisión de investigación del Congreso-, los firmantes aseguran que "no hay excusas" y citan las previsiones meteorológicas, la información difundida a través de los medios de comunicación o la decisión de cancelar las clases de la Universitat de València (UV), que Mazón consideró "exagerada" en la mañana del 29-O.
También guardan crítica para la dimisión de Mazón por "llegar tarde y mal" y porque, además, el popular repite su "guion de mentiras" para "desviar desesperadamente las responsabilidades" y por sus "intentos de victimización" constantes". Según el texto, este posicionamiento tiene como "gravísima consecuencia" la alimentación de la "antipolítica", fomentada por la "complicidad de los dos partidos políticos", PP y Vox, que han mantenido a Mazón en el cargo durante un año.
Todos los firmantes
Los firmantes del manifiesto son:
- Rosa Álvarez, presidenta de la asociación Víctimes Mortals dana 29-O.
- Mariló Gradolí, presidenta de la asociación Víctimas Mortales dana 29-o.
- Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante (UA).
- Lola Alonso, arquitecta.
- Carmen Amoraga, escritora.
- Vicent Boscà, de la revista Saó.
- Josefina Bueno, catedrática de Filología Francesa de la UA.
- Ricard Cabedo, exfiscal jefe de la Comunitat Valenciana.
- Francisco Candela Pina, empresario.
- Juan Jaime Cano Hurtado, catedrático de Ingeniería Industrial de la Universitat Politécnica de València (UPV).
- J. Ángel Camiso, catedrático de Derecho Constitucional de la UA.
- Javier de Lucas, catedrático de Filosofía de Derecho y Filosofía Política de la Universitat de València (UV).
- Antonio Escudero, catedrático emérito de Historia Económica.
- Mar Esquembre, profesora de Derecho Constitucional de la UA.
- Olga Fuentes Soriano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx.
- Javier García-Solera, arquitecto.
- Adrián Garia, profesor de Derecho Constitucional de la UA.
- Marina Gilabert, catedrática de Lengua y Literatura de Educación Secundaria.
- Ricardo Granja Camarasa, bioquímico.
- Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la UHM.
- Emilio La Parra, catedrático emérito de Historia Contemporáneo de la UA.
- Rafaela Lillo, escritora.
- Stella Manuat, presidenta de la Fundació Manaut.
- Gloria Marcos, profesora de Historia.
- Manuel Molins, escritor y director teatral.
- Gerardo Muñoz, escritor e investigador.
- Pepe Reig, profesor de Periodismo.
- Juan Antonio Ríos, catedrático de Literatura de la UA.
- Pedro Rodríguez, expresidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV).
- José Carlos Rovira, catedrático de Literatura Hispanoamericana.
- Rodolf Sirera, dramaturgo y guionista.
- Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría de la UV.
- Antoni Tordera, dramaturgo.
- Rosángeles Valls, bailarina y coreógrafa.
- Amparo Zacarés, catedrática de Filosofía y profesora de Estética y Teoría de las Artes de la UV y la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.
