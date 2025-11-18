Metrovalencia retira una campaña de publicidad del Gobierno sobre reconstrucción tras la dana

Metrovalencia ha retirado una campaña de publicidad que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y la comisionada para la reconstrucción tras la dana, había contratado. La lona en la pirámide de una estación de metro de València no se llegó a colocar, en el ascensor de Colón se llegó a instalar un vinilo que se ha quitado y el tranvía que llevaba un vinilo con el lema, ‘Avanzamos’, ha sido retirado de la circulación.

La campaña constaba de la colocación en varios soportes de las estaciones y vagones de Metrovalencia de unos carteles con el lema 'Avanzamos' y fotografías de los trabajos de reconstrucción tras el 29 de octubre de 2024. Su fecha prevista de arranque era la semana pasada, entre 12 y 13 de noviembre, pero no se ha podido llevar a cabo en los términos pactados.

Alegan problemas estructurales y quejas

Fuentes gubernamentales explican a Levante-EMV que la compañía encargada de la publicidad en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Promedios, informó a los gestores de la campaña de publicidad de la retirada de la intervención del ascensor en el metro de Colón y de la imposibilidad de instalación en la pirámide de cristal del metro en la Gran Vía.

Imagen de la campaña en el ascensor / Redacción Levante-EMV

En el caso de la pirámide, una estructura acristalada en la que con frecuencia se instalan materiales promocionales o publicitarios, se argumenta un daño estructural que no permite la instalación de las lonas producidas para la campaña, por riesgo de rotura debido al peso de la misma.

En relación con el ascensor, la empresa de publicidad empleada por FGV ha asegurado en una carta a los contratantes del ministerio que "el ayuntamiento y FGV han recibido quejas de la ciudadanía" y fueron los que solicitaron, el viernes, que se desinstalara el soporte del ascensor. En cuanto a la pirámide, inicialmente se iba a trabajar para solucionar ese "problema estructural", pero esas mismas "quejas" que alegan para la retirada hicieron que finalmente ese material no se instalara.

La empresa de medios y FGV

En la citada comunicación, la central de medios de FGV lamenta los problemas que ello haya podido causar al mInisterio, pero recuerdan que es Ferrocarrils la que "establece los criterios de publicidad".

Por su parte, fuentes de FGV apuntan que esa carta responde a "una contestación tipo de la empresa cuando no se instala un soporte según lo previsto", cosa que generalmente ocurre por cuestiones relacionadas con quejas por material de carácter sexual o religioso. Pero no aplica en este caso y desde Ferrocarrils aseguran que en ningún caso se han dado presiones por parte de FGV o del ayuntamiento.

A la empresa pública, añaden, se le ha informado por parte de los distintos actores implicados de que el tranvía vinilado con el material de la campaña 'Avanzamos' se retiró de la circulación por un corte de vía y se decidió que no siguiera circulando.

Por su parte, explican, la publicidad en la pirámide se les dijo que no se podía instalar por peligro estructural, y mencionan que unos días antes se hizo un simulacro para prevención de problemas de seguridad en la estación. Sobre el ascensor, fuentes de Ferrocarrils aseguran no saber el motivo último de su desinstalación y apuntan a la empresa de gestión de medios. Pero esta empresa a su vez apunta, en su escrito, a una decisión de FGV y el Ayuntamiento de València.