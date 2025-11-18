Vaivén
Preservativos con "Mazón dimissió" en la Universitat
L-EMV
València
La asociación estudiantil Saó, vinculada a Joves Socialistes, está distribuyendo en la Universitat de València preservativos con el lema 'Mazón dimissió' como parte de su campaña en las elecciones para la renovación total del claustro de la Universitat que se celebrarán este jueves, día 20, cuando más de 56.000 miembros de la comunidad universitaria podrán votar a sus representantes. El material de campaña se diseñó y preparó hace un mes con el citado lema pero con Mazón ya dimitido, se ha quedado desfasado. Eso sí, Saó certifica que solo está 'caducado' el lema, no los profilácticos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat