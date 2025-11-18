Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Preservativos con "Mazón dimissió" en la Universitat

Folletos y preservativos con el lema de la dimisión de Mazón.

Folletos y preservativos con el lema de la dimisión de Mazón. / Levante-EMV

L-EMV

València

La asociación estudiantil Saó, vinculada a Joves Socialistes, está distribuyendo en la Universitat de València preservativos con el lema 'Mazón dimissió' como parte de su campaña en las elecciones para la renovación total del claustro de la Universitat que se celebrarán este jueves, día 20, cuando más de 56.000 miembros de la comunidad universitaria podrán votar a sus representantes. El material de campaña se diseñó y preparó hace un mes con el citado lema pero con Mazón ya dimitido, se ha quedado desfasado. Eso sí, Saó certifica que solo está 'caducado' el lema, no los profilácticos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  3. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  4. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  5. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
  6. Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
  7. El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
  8. El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat

El PSPV se querellará por falso testimonio contra Mazón por su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso

El PSPV se querellará por falso testimonio contra Mazón por su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso

Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana

Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana

Un brote de legionella deja sin agua más de una semana a casi 700 alumnos de Campanar

Un brote de legionella deja sin agua más de una semana a casi 700 alumnos de Campanar

Vandalizan la sede del PP de Castellón: "Fem-los caure a tots"

Vandalizan la sede del PP de Castellón: "Fem-los caure a tots"

Preservativos con "Mazón dimissió" en la Universitat

À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia

À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia

El projecte “L’armari de la memòria” llança un sos

Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la "caja negra" de la emergencia del 29-O

Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la "caja negra" de la emergencia del 29-O
Tracking Pixel Contents