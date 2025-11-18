El proyecto "l' Armari de la memoria" lanza un SOS

Nació con el objetivo de recopilar, conservar, describir, digitalizar y difundir la historia olvidada, dispersa y escondida del colectivo LGTBIQ+ en la Comunitat Valenciana y ahora lanza un SOS ante la posibilidad de que en 15 días el proyecto acabe. Se trata del proyecto 'l'Armari de la memoria", que nació (y así se publicita) como un servicio público más de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la plantilla ha publicado en redes sociales un comunicado donde advierten de un fin que parece cercano.

Así, en el comunicado, la plantilla denuncia los "obstáculos" que ha puesto la Generalitat Valenciana "para la prestación de los servicios del archivo y biblioteca" en los últimos meses, así como la "cancelación continuada de proyectos y actividades cuando, en muchos casos, ya estaba todo preparado". Además, alertan de que la propia plantilla no sabe nada "del futuro inmediato" en fechas determinantes, ya que "el próximo 30 de noviembre finaliza el concierto con Lambda, la actual entidad a cargo de esta gestión". "A 15 días de que concluya el plazo, la Generalitat aún no ha anunciado ninguna fórmula para garantizar la continuidad del servicio", apuntan.

"Desde el traslado en junio, del servicio de l'Armari a la nueva sede de Casa de la Diversitat, la dirección general de Diversidad no ha hecho más que entorpecer nuestra faena, negándonos el uso de espacios necesarios para el desarrollo de la actividad e impidiendo durante más de 3 meses la atención a personas usuarias", explican desde la plantilla. Además, aseguran que la situación es "insostenible" tras "impedir la realización de proyectos expositivos en la misma sede y en otros espacios, y con un bloqueo constante de la sala de consultas del archivo y biblioteca por parte de la Administración, con la excusa de que han sido programados actos externos que, muchas veces, ni se han producido". Así, denuncian el cierre del servicio al público.

Supervisión al detalle

En el comunicado también destaca la "supervisión constante" de cualquier actividad pública del servicio por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que, con la llegada del nuevo gobierno, "se convirtió en un ejercicio de control desproporcionado de todos los contenidos que, hasta que finalmente llega la autorización de la actividad, ha implicado un considerable retraso en su desarrollo".

Por último, los trabajadores destacan el "silencio" de la dirección general de Diversidad que "ha hecho que muchos proyectos no obtuvieran autorización, ha comunicado la negativa verbalmente en otras situaciones, pero sin argumentar los motivos y se ha encargado de desincentivar propuestas que podían resultar incómodas para el actual gobierno al incorporar una dimensión de memoria histórica".