El PSPV se querellará por falso testimonio contra Mazón por su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso

El PSPV-PSOE presentará una querella contra el aún presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, por "haber faltado a la verdad" en su comparecencia antre la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.

Mazón, que compareció este lunes ante la comisión, "no solo eludió las preguntas, como ya hizo en las Corts Valencianes", denuncian desde el PSPV.

Aseguran desde el Partido Socialista valenciano que el president en funciones "fue más allá" de no contestar," faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal".

El PSOE se lo plantea pero esperará

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este martes que su grupo esperará a que finalice la comisión de investigación sobre la dana antes de decidir si llevan a la Justicia al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, por un supuesto delito de falso testimonio, ya que consideran que "mintió" durante su comparecencia ayer en este órgano parlamentario. En una rueda de prensa en el Congreso, López ha calificado las intervenciones de Mazón como "la indignidad hecha persona", reprochándole que dijera que el día de la dana tenía su teléfono móvil en la mochila. "El único responsable de que esta persona haya permanecido un año más al frente de un gobierno, para escarnio de las víctimas, ha sido el señor Feijóo", ha apostillado.

El dirigente socialista ha advertido de que la situación política en la Comunitat Valenciana "puede ir a peor", citando "el rápido pacto" que su a juicio ha alcanzado el PP y Vox y asegurando que este último partido es "quien está dominando la política en esa coalición negacionista del cambio climático o de la violencia machista".

Preguntado por el candidato 'popular' Juanfran Pérez Llorca, que previsiblemente contará con el apoyo de Vox para presidir la Generalitat, López ha respondido que "su mérito es ser el favorito de Vox". Y ha reprochado al PP que pase "un día así y otro también" pidiendo elecciones generales "para quitar a un gobierno absolutamente legítimo" y no quiere convocar comicios en Valencia para "pasar la página de un gobierno y de un presidente absolutamente indigno". El portavoz socialista ha asegurado que los valencianos no quieren repetir la fórmula actual de "recortes no solo de servicios públicos, sino también de la atención de las emergencias", para finalizar asegurando que la exconsejera Salomé Pradas, "no tenía ni idea de la cosa y puso a un experto en festejos taurinos al frente de las emergencia".

Bronca en la comisión

Durante su comparecencia, Carlos Mazón consideró que “para una emergencia de la envergadura que terminó teniendo la dana, no puedo decir que estuviéramos preparados, bajo ningún concepto”, aunque sí “para una emergencia como la que anunciaba Aemet”. La comparecencia de Mazón comenzó ya con respuestas contundentes de algunos portavoces: “Usted es el responsable de la muerte de 229 personas”,con la portavoz la portavoz de Podemos, Ione Belarra, la primera en intervenir.

Pero uno de los momentos más broncos fue el interrogatorio a cargo de Gabriel Rufián, el portavoz de ERC. Comenzó desmintiendo algunas de las afirmaciones de Mazón, como que no hubiera protocolo del Es Alert, que mostró en la comisión, o que no tuvieran información, algo que también ha rebatido con una portada del periódico del lunes o con mensajes en X donde se avisaba incluso tres días antes del 29-O de la gravedad de lo que podía llegar a nivel meteorológico.