À Punt rectifica y no eliminará la plaza de la jefa de Meteorología

La Relación de Puestos de Trabajo de À Punt que ha provocado un importante choque entre sindicatos y la dirección de la empresa pública se mueve. Ya no solo hay una petición para retomar las negociaciones por parte de la cúpula, como se comunicó el pasado viernes, sino que aparecen cambios y contrapropuestas a lo que se había hablado hasta ahora. Una de ellas es la de la plaza de jefatura de Meteorología, que actualmente ocupa Victòria Roselló, y que en un principio la dirección planteaba amortizar con la nueva estructura labora para convertirla en una plaza de Meteorología de base.

El nombre de Roselló, muy insistente desde días atrás de la información disponible ante la dana del 29-O, había aparecido dentro de la polémica por esta nueva RPT al eliminarse la plaza de jefa de Meteorología en el documento que en un principio debía haber aprobado el consejo de administración hace dos semanas y que tras la queja del comité de empresa, se decidió aplazar su votación. Diez días después, la dirección del ente ha trasladado a los sindicatos la intención de abrir una nueva negociación con una serie de cambios, entre ellos, no amortizar este puesto, es decir, mantenerlo.

Este es uno de los cambios con el que la dirección de la empresa intenta atraer a los sindicatos para que se sienten a la mesa e intentar acercar posturas. Para buscar el pacto ha citado ya este lunes al comité de empresa. Sin embargo, según fuentes conocedoras de este primer encuentro, que no supone la apertura formal de estas negociaciones para la RPT, en este ha quedado evidenciado que las posturas de ambas partes continúan alejadas y que el acuerdo será más que complicado ya que los representantes de los trabajadores lamentan que los cambios son "más estéticos" que reales.

Entre otras cuestiones porque más allá de mantener la plaza de Roselló como jefa de Meteorología (cuestión que incluso la dirección de Informativos había señalado que estaba trabajando para mantener), los cambios planteados por la dirección de À Punt no han ido mucho más allá. Fuentes sindicales indican que uno de los aspectos que no se han planteado modificar de inicio es la reducción a la mitad de los técnicos lingüistas que trabajan en el ente.

"Decepción" sindical

Según la primera RPT diseñada por la cúpula de À Punt, la plantilla de traductores y revisores del valenciano pasaba de 12 a solo 6 personas, lo que encendió las alarmas dentro de la radiotelevisión pública por el impacto que puede tener en el uso y la calidad del valenciano en la programación y los servicios informativos. La dirección, por su parte, justificó esta medida porque la corrección que han de llevar a cabo ralentiza la producción de noticias y porque los redactores han de contar con un C1 (un mitjà) para poder acceder a su puesto.

Victòria Roselló explica l'Oratge en À Punt. / Levante-EMV

El objetivo de los sindicatos desde el primer momento es que con la nueva RPT no se amortice ninguna plaza que esté actualmente ocupada. Además de los lingüistas, la RPT proponía amortizar un 30 % de la plantilla digital así como puestos como un jefe de servicio de Innovación, un jefe de servicio de Programas, uno de subdirección de Programación, tres administrativos, uno de periodista en Barcelona o dos jefe de edición de Deportes. Por su parte, proponía crear hasta 15 puestos, entre otros, ocho periodistas presentadores, varios operadores técnicos y un director de radio.

Con todo, fuentes de los sindicatos mostraron su "decepción" con este primer acercamiento de la empresa. Así, califican que el conjunto de la primera propuesta era "un despropósito" que hacía "mucho daño al proyecto de À Punt" y que pese a la situación "inédita" de que el consejo de administración no la haya votado, la dirección "continúa con la misma propuesta con cambios más estéticos que otra cosa". Así, incide, "no soluciona los problemas de À Punt" que, consideran, pasa principalmente por estabilizar la plantilla, aumentar presupuestos e incrementar trabajadores y que se haga con un plan estratégico, un contrato-programa y un nuevo presupuesto para el ente.