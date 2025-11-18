Valencia vive una semana de frío extremo: ¿qué día será el más helado?

La Comunitat Valenciana se enfrenta a una semana plenamente invernal debido a un descenso de "temperatura los próximos días", que será acusado a partir del jueves. Así lo recogen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); el frío será consecuencia de una masa de aire muy frío de "origen ártico", como explicaba Levante-EMV este domingo. Este episodio dejará temperaturas máximas por debajo de los 16 grados en el litoral y cercanas a los cinco grados en las comarcas del interior, lo que dejará una situación climatológica muy similar a la de los meses de invierno.

La sensación térmica podrá ser aún menor a la que registre el termómetro, especialmente durante el fin de semana. Esto será debido al viento de componente norte que se intensificará a partir del viernes y que, según la Aemet, acentuará la sensación de frío, aunque el viento también impedirá que "las temperaturas nocturnas", es decir, "las mínimas" no "sean muy bajas". Sí se producirán, en cambio, "heladas débiles en el interior".

¿Puede nevar?

La masa de aire ártico, la responsable de este frío invernal anticipado, llegará "muy seca" a la autonomía valenciana. La principal consecuencia de esta circunstancia será que las precipitaciones sean "poco significativas" a partir del jueves. Sin embargo, algunos modelos climáticos contemplan la posibilidad de nevadas a partir del viernes en el interior de la Comunitat Valenciana. De hecho, la cota de nieve caerá por debajo de los 500 metros en algunos puntos.

Cotas de nieve en España durante el viernes 21 de noviembre. / La Rioja Meteo

¿Podría nevar? Es una posibilidad, aunque el carácter seco de la masa de aire ártico, como se ha comentado anteriormente, reduce la probabilidad de sufrir nevadas; no se descarta, pero lo dilucidarán las previsiones de las agencias meteorológicas a medida que avance la semana.

El día más helado

El primer descenso térmico se producirá el martes, aunque será solo en las temperaturas mínimas; las máximas en el litoral serán aún apacibles. A medida que avance la semana, la temperatura media en la Comunitat Valenciana será inferior a la habitual para esta época de año, en el promedio entre 1850 y 2024, una diferencia que se irá incrementando conforme se acerque el fin de semana.

El viernes será, en principio, el día más frío de toda la semana y el día de noviembre más helado desde hace 12 años, desde el año 2013. Ese viernes las temperaturas serán seis grados más bajas de lo habitual, con valores más propios del invierno, de los meses de enero y febrero. Además, el viento de componente norte acentuará la sensación de frío, tanto el viernes como también el sábado.

Para la jornada del viernes, la más helada de la semana, las temperaturas máximas previstas llegarán hasta los 12 y los 14 grados en el litoral, pero se desplomarán hasta los seis grados en el interior. En la comarca dels Ports, el mercurio solo llegará a los tres grados; en la madrugada caerá hasta los tres grados negativos. La de las temperaturas bajo cero será la tónica habitual en el interior de la provincia de València. En el litoral, las mínimas no serán negativas y se moverán entre los cuatro y los seis grados en la madrugada del viernes al sábado.

¿Hasta cuándo hará frío?

El episodio invernal durará hasta el sábado, incluido. Solo se recuperarán las temperaturas a partir del domingo, cuando los valores vuelvan a ser superiores a lo habitual para esta época del año. En la jornada dominical, el mercurio volverá a acercarse a los 20 grados en el litoral, aunque no llegarán a los 15 grados en el interior. Son temperaturas frescas, pero propios del mes de noviembre. El invierno se acerca y, por tanto, la temporada de frío está solo en su parte inicial.