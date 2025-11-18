Un accidente y unas obras dejan retenciones kilométricas en Valencia

Un accidente en la A-7 y unas obras, así como numerosos atascos complican nuevamente la circulación a primera hora de este martes, 18 de noviembre, en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La vía más afectada es otra vez más la A-7, donde se registran retenciones kilométricas en varios puntos de la carretera.

A las 8.30 horas, los atascos sumaban de manera global 59 kilómetros de congestión o tráfico lento debido, en su mayor parte, al gran volumen de circulación que experimentan estas vías en las horas pico.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas de hoy son: