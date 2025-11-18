Tráfico
Un accidente y unas obras dejan retenciones kilométricas en Valencia
La carretera más afectada es una vez más la A-7, con varios puntos congestionados
Un accidente en la A-7 y unas obras, así como numerosos atascos complican nuevamente la circulación a primera hora de este martes, 18 de noviembre, en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La vía más afectada es otra vez más la A-7, donde se registran retenciones kilométricas en varios puntos de la carretera.
A las 8.30 horas, los atascos sumaban de manera global 59 kilómetros de congestión o tráfico lento debido, en su mayor parte, al gran volumen de circulación que experimentan estas vías en las horas pico.
Carreteras con atascos hoy en València
Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas de hoy son:
- A-7: 2 kilómetros por un accidente en Montortal y hasta Les Comes, sentido València
- A-7: 6,5 kilómetros entre el Collado y Cruz de Gracia, hacia Barcelona
- A-7: 4,5 kilómetros entre Monte Vedat (Torrent) y Chiva, en sentido hacia Barcelona
- A-7: 1 kilómetro en el Polígono Industrial Sur, hacia la A-3 y Madrid
- A-7: 3,5 kilómetros desde el Baro a Cruz de Gracia, sentido Alicante
- A-3: 3 kilómetros entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz (Xirivella), hacia València
- A-3: 1 kilómetro, desde el Polígono Industrial Este a Ventas del Poyo en sentido hacia València y el entronque con la A-7
- N-332: 1 kilómetros por obras en el Pontón, en ambos sentidos de la vía
- V-31: 9 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo en sentido a València
- V-31: 1 kilómetro en Horno de Alcedo hacia València
- V-21: 2 kilómetros desde Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
- V-30: 4 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 1,5 kilómetros de Castellar-Oliveral a Pinedo en sentido al puerto
- V-30: 1 kilómetro en Xirivella, hacia las instalaciones portuarias
- V-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, hacia el puerto
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia hacia Ademuz
- CV-35: 3 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Burjassot, en sentido a València
- CV-35: 3 kilómetros desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, hacia València
- CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido hacia la V-30
- CV-31: 1 kilómetros desde Benimàmet-Beniferri a Terramelar (Paterna) hacia la CV-30
- CV-36: 4 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo en sentido a València
- CV-365: 2 kilómetros en Mas del Jutge (Torrent) hacia la A-7
