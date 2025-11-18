Vox ve avances en la negociación del Gobierno valenciano a la espera de algunos "flecos"
La entrada nuevamente en el Gobierno no se ha planteado en ningún momento desde Vox, que se muestra tranquilo y sin prisas. Se trata de avanzar "poco a poco", señalan
La negociación entre PP y Vox sobre el Gobierno valenciano avanza positivamente a la espera de concretar "flecos", según fuentes de la formación de Santiago Abascal, que se muestran optimistas aunque desconfían de que los populares quieran "borrarse" después de alguno de sus compromisos.
Así lo han indicado las fuentes de Vox horas antes de que el síndic del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, registre su candidatura a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.
El PP ha decidido apurar el plazo para registrar la candidatura de Pérez Llorca y por tanto lo hará este miércoles sin que Vox haya confirmado aún el apoyo a la investidura de sus trece diputados autonómicos, imprescindible para que los populares continúen al frente de la Comunidad Valenciana.
"No hay acuerdo todavía", aseguran las fuentes, que precisan que aún quedan algunos flecos, como el contenido exacto de la declaración que deberá leer el candidato para escenificar el pacto de investidura y determinar las partidas presupuestarias para desarrollar las políticas comprometidas por Pérez Llorca.
La entrada nuevamente en el Gobierno no se ha planteado en ningún momento desde Vox, que se muestra tranquilo y sin prisas. Se trata de avanzar "poco a poco", señalan, dispuestos a llevar la negociación hasta el mismo día del debate de investidura.
No descartan así que haya que esperar al discurso dePérez Llorca para ratificar el respaldo de sus diputados, e inciden en que ellos ya han puesto sobre las mesa sus condiciones. Si el PP las acepta, habrá acuerdo, y si no, la comunidad irá a elecciones, recalcan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat