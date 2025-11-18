Vox ve avances en la negociación del Gobierno valenciano a la espera de algunos "flecos"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La entrada nuevamente en el Gobierno no se ha planteado en ningún momento desde Vox, que se muestra tranquilo y sin prisas. Se trata de avanzar "poco a poco", señalan

Pérez Llorca, de pie, en las Corts

Pérez Llorca, de pie, en las Corts / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

La negociación entre PP y Vox sobre el Gobierno valenciano avanza positivamente a la espera de concretar "flecos", según fuentes de la formación de Santiago Abascal, que se muestran optimistas aunque desconfían de que los populares quieran "borrarse" después de alguno de sus compromisos.

Así lo han indicado las fuentes de Vox horas antes de que el síndic del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, registre su candidatura a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.

El PP ha decidido apurar el plazo para registrar la candidatura de Pérez Llorca y por tanto lo hará este miércoles sin que Vox haya confirmado aún el apoyo a la investidura de sus trece diputados autonómicos, imprescindible para que los populares continúen al frente de la Comunidad Valenciana.

"No hay acuerdo todavía", aseguran las fuentes, que precisan que aún quedan algunos flecos, como el contenido exacto de la declaración que deberá leer el candidato para escenificar el pacto de investidura y determinar las partidas presupuestarias para desarrollar las políticas comprometidas por Pérez Llorca.

La entrada nuevamente en el Gobierno no se ha planteado en ningún momento desde Vox, que se muestra tranquilo y sin prisas. Se trata de avanzar "poco a poco", señalan, dispuestos a llevar la negociación hasta el mismo día del debate de investidura.

No descartan así que haya que esperar al discurso dePérez Llorca para ratificar el respaldo de sus diputados, e inciden en que ellos ya han puesto sobre las mesa sus condiciones. Si el PP las acepta, habrá acuerdo, y si no, la comunidad irá a elecciones, recalcan.

