El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide que declaren los escoltas y el chófer de Mazón
El letrado de Algemesí Ximo Esteve también solicita que declare personal que controla los accesos al Palau de la Generalitat
El abogado que logró la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana ha solicitado a la jueza de la dana que cite a declarar al chófer y los escoltas del presidente de la Generalitat que lo acompañaron el 29 de octubre hasta el restaurante El Ventorro, donde los despidió. También solicita que comparezca ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja el personal del control de acceso al Palau de la Generalitat.
Cabe recordar que la petición para que declararan los escoltas ya la solicitó Compromís, que ejerce la acusación popular, pero la jueza de la dana rechazó esta posibilidad por la condición de aforado del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
El abogado Ximo Esteve apela ahora al mandato de la sección segunda de la Audiencia de València que autorizó a citar a la periodista que pasó la sobremesa del 29 de octubre con Mazón y que señaló que "forman parte de la instrucción las actuaciones dirigidas a averiguar la incidencia que pudo tener la omisión o traslado tardío de información en decisiones erróneas o en la omisión de decisiones debidas, las cuales podrían haber evitado los graves daños personales investigados".
