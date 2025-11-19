Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos accidentes y unas obras complican la circulación con retenciones kilométricas en Valencia

Los atascos suman de manera global casi 48 kilómetros en el área metropolitana

Imagen de la CV-30 pocos minutos después de las 8.30 horas de esta mañana de miércoles, 19 de noviembre.

Imagen de la CV-30 pocos minutos después de las 8.30 horas de esta mañana de miércoles, 19 de noviembre. / DGT

Marga Vázquez

València

Dos accidentes y unas obras complican aún más el tráfico a primera hora de la mañana de hoy, miércoles 19 de noviembre, donde las retenciones suman de manera global casi 48 kilómetros en el área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En torno a las 8.30 horas, las arterias que registraban más problemas eran una vez más la A-7, con varios puntos conflictivos, sí como la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz. No obstante, eran muchas las carreteras con tráfico lento o retenciones debido a la intensidad de circulación en uno de los momentos pico del día.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València poco después de las 8.30 horas son:

  • A-7: 7 kilómetros entre el Collado y Cruz de Gracia, en sentido hacia Barcelona
  • A-7: 7 kilómetros desde San Isidro de Benagéber a Cruz de Gracia, hacia Alicante
  • A-7: 6 kilómetros entre Mas del Jutge (Torrent) y Pai i Capellans en sentido a Barcelona
  • A-7: 1 kilómetro en Picassent hacia la Ciudad Condal
  • A-3: 1,5 kilómetros por obras en el Barri de Sant Josep Artesà, hacia Madrid
  • V-31: 1,5 kilómetros por accidente en Horno de Alcedo en sentido a Alicante
  • V-21: 1 kilómetro de Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
  • V-30: 3 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
  • V-30: 3 kilómetros desde Quart de Poblet al Barrio de la Luz (Xirivella) hacia el puerto
  • V-30: 1,5 kilómetros en Pinedo hacia las instalaciones portuarias
  • CV-35: 4 kilómetros desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
  • CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia y en sentido hacia Ademuz
  • CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia hacia Ademuz
  • CV-35: 1 kilómetro entre Burjassot y Benimàmet-Beniferri, hacia València
  • CV-35: 1 kilómetro desde Lloma Llarga (Paterna) a Burjassot, en sentido a la capital del Túria
  • CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido hacia la V-30
  • CV-36: 3 kilómetros de Picanya a Horno de Alcedo en sentido a València
  • CV-400: 1,5 kilómetros por accidente entre Paiporta y Horno de Alcedo hacia València

