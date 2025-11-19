Dos accidentes y unas obras complican la circulación con retenciones kilométricas en Valencia

Dos accidentes y unas obras complican aún más el tráfico a primera hora de la mañana de hoy, miércoles 19 de noviembre, donde las retenciones suman de manera global casi 48 kilómetros en el área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En torno a las 8.30 horas, las arterias que registraban más problemas eran una vez más la A-7, con varios puntos conflictivos, sí como la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz. No obstante, eran muchas las carreteras con tráfico lento o retenciones debido a la intensidad de circulación en uno de los momentos pico del día.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València poco después de las 8.30 horas son: