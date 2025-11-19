Bernabé denuncia que Educación ha ejecutado cero euros desde que presupuestó el nuevo IES Campanar hace dos años

La Delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, denunció este jueves el "abandono absoluto" del IES Campanar de València, donde hace una semana se detectó legionella en este centro de 700 estudiantes. Bernabé criticó que la Generalitat ha mantenido una partida presupuestaria para construir el nuevo centro sin ejecutar "durante dos años seguidos". Es decir, que pese a disponer de dinero no se ha invertido ni un euro.

Bernabé, flanqueada por representantes del Grupo Parlamentario y Municipal Socialista, recordó que el compromiso de la Generalitat para iniciar la construcción del nuevo instituto de Campanar se remonta a los últimos dos presupuestos autonómicos. Se presupuestaron 200.000 euros para la redacción del proyecto, pero estos fondos no se han tocado.

Conselleria de Sanidad asegura que no hay ningún caso de neumonía por legionella y pide no crear alarmas en la población. Sin embargo, el equipo directivo notificó ayer a las familias de una estudiante que había dado positivo en las pruebas a pesar de que se encontraba bien.

La Delegada ha calificado esta falta de ejecución como una "dejación absoluta de los servicios públicos", señalando que el IES Campanar lleva muchos años esperando un nuevo instituto, y esta inacción presupuestaria se convierte en la excusa para "no acometer ni una sola obra" en el centro. Para abordar esta inacción, se han presentado iniciativas en Las Corts, como exigir el expediente de este centro para ver qué se ha hecho.

La crisis de salubridad y la preocupación de las familias

La falta de inversión y mantenimiento ha desembocado con la detección de legionela en la fontanería estropeada del instituto. La bacteria se detectó en dos puntos de muestreo (el lavabo de los chicos y el grifo del cuarto de mantenimiento) el 30 de octubre, según los resultados de una analítica de agua trimestral, disparando así el nerviosismo entre padres y madres.

Una alumna del IES Campanar fue confirmada como el primer caso de legionela tras el foco detectado la semana pasada. La estudiante se encontraba bien tras una analítica de sangre, y la confirmación del positivo llegó posteriormente. La comunidad educativa teme que haya más casos, ya que el periodo de incubación es de 2 a 14 días.

Ana López, del AMPA del IES Campanar, ha expresado la "desesperación de la comunidad", asegurando que las familias están "muy preocupadas y temen por la seguridad de sus hijos". Fuentes del AMPA confirmaron que, aunque la alumna se sintió mal antes de la detección oficial, la bacteria "seguramente estuviera antes", e insinúan que el contagio pudo ocurrir por inhalar el aire al abrir el grifo, ya que la legionela no se transmite bebiendo agua.

Los padres y madres, a través del AMPA critican, por otro lado, que han tenido que dirigirse a los medios para hacerse oír. "Nunca quisimos hacer esto público, pero era la única manera de que nos escucharan, si no la administración seguiría sin hacer nada".

El estado de la red de fontanería es "lamentable", critica la madre del Ampa: las tuberías tienen casi 50 años (desde 1979) y las fugas de agua, provocadas por su corrosión, han sido la vía de entrada para la proliferación de la bacteria.

Abandono durante décadas

La alerta sanitaria es solo "la gota que ha colmado el vaso de un abandono institucional que se extiende durante décadas". El IES Campanar ha superado su vida útil hace tiempo, arrastrando un proyecto para construir un nuevo edificio desde hace 22 años (2003).

Entre las carencias del centro, que ha tenido que operar sin suministro de agua corriente en los baños durante días, obligando a usar gel hidroalcohólico, destacan problemas estructurales básicos. Pilar Bernabé mencionó que la Generalitat debe acometer obras de urgencia y de emergencia para garantizar unas condiciones de salubridad dignas.

Otras deficiencias crónicas son la falta de ascensor, el aislamiento térmico precario que provoca frío en invierno y golpes de calor en verano, el estado fatal de las pistas deportivas del centro o las aulas de música y laboratorios que no cumplen los criterios normativos básicos. Incluso recientemente, durante un simulacro de incendio, los bomberos criticaron que el centro no está preparado para un fuego.

Exigencias políticas

Bernabé extendió sus críticas al Ayuntamiento de Valencia y a la alcaldesa María José Catalá, a quienes reprocha el no haber reclamado a la Generalitat por la situación, especialmente después de que Valencia fuera excluida del Plan Edificant.

La Delegada propuso que la alcaldesa podría colaborar y contribuir a solucionar los problemas de temperatura implementando la tasa turística en la ciudad, como ocurre en Barcelona, donde los ingresos se destinan a dotar a los colegios de aire acondicionado y climatización. La Delegada concluyó que la situación actual "es una cuestión de todo el barrio" que requiere la movilización para garantizar que los niños y niñas del IES Campanar puedan estudiar en condiciones seguras.