Catalá apoya aplazar el congreso del PPCV para relevar a Mazón

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado partidaria este miércoles de aplazar el congreso autonómico del PPCV en el que se deberá elegir un sucesor de Carlos Mazón y ha dejado a Génova la elección de los tiempos. Alberto Núñez Feijóo comunicó ayer que el todavía president en funciones dejará la dirección del partido en la C. Valenciana y será relevado por Juanfran Pérez Llorca, número dos del PPCV y candidato a la investidura. Un reemplazo que sería temporal hasta que la militancia escoja nuevo presidente, la cuestión ahora es el cuándo.

Catalá ha apoyado cualquier hoja de ruta que diseñe Feijóo desde Madrid, aunque generando cierta confusión. La alcaldesa ha señalado ante los medios que apuesta "claramente por una gestora". "Lo ha dicho el PP nacional, es lo que va a pasar y es una decisión muy acertada", ha defendido. Unas palabras matizadas rápidamente por su equipo, desde donde aseguran que la mandataria popular se refería a "cualquier forma de transición interna" con el término "gestora".

Lo que queda claro más allá del embrollo léxico es que Catalá, a quien el PP nacional quería como candidata a la Generalitat tras la renuncia de Mazón, no es partidaria de abrir el melón sucesorio en estos momentos. Y, al menos públicamente, deja la decisión en "lo que decida" Génova.

Así, el proceso pasa ahora porque Pérez Llorca, secretario general del PPCV, asuma el timón del partido una vez Mazón deje el cargo, borrando así el fantasma de la gestora, vinculado siempre a tiempos de crisis. El congreso no llegaría hasta finales de 2026, momento en el que Génova deberá decidir si da voz a las bases valencianas o impone a un candidato para las elecciones de 2027.