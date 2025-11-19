Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalá apoya aplazar el congreso del PPCV para relevar a Mazón

La alcaldesa apuesta por una solución de transición y remarca su respaldo a los tiempos que marque la dirección nacional

21/02/2024 La alcaldesa de València, María José Catalá, atiende a medios a su llegada a la visita de los trabajos del Polideportivo Nou Moles y accesos a la plaza de Roma, a 21 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta obra, que se ha desarrollado durante los últimos tres meses, entra en la fase final y permitirá la reapertura del complejo deportivo tan demandado por todos los vecinos de la zona. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

21/02/2024 La alcaldesa de València, María José Catalá, atiende a medios a su llegada a la visita de los trabajos del Polideportivo Nou Moles y accesos a la plaza de Roma, a 21 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta obra, que se ha desarrollado durante los últimos tres meses, entra en la fase final y permitirá la reapertura del complejo deportivo tan demandado por todos los vecinos de la zona. POLITICA Rober Solsona - Europa Press / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado partidaria este miércoles de aplazar el congreso autonómico del PPCV en el que se deberá elegir un sucesor de Carlos Mazón y ha dejado a Génova la elección de los tiempos. Alberto Núñez Feijóo comunicó ayer que el todavía president en funciones dejará la dirección del partido en la C. Valenciana y será relevado por Juanfran Pérez Llorca, número dos del PPCV y candidato a la investidura. Un reemplazo que sería temporal hasta que la militancia escoja nuevo presidente, la cuestión ahora es el cuándo.

Catalá ha apoyado cualquier hoja de ruta que diseñe Feijóo desde Madrid, aunque generando cierta confusión. La alcaldesa ha señalado ante los medios que apuesta "claramente por una gestora". "Lo ha dicho el PP nacional, es lo que va a pasar y es una decisión muy acertada", ha defendido. Unas palabras matizadas rápidamente por su equipo, desde donde aseguran que la mandataria popular se refería a "cualquier forma de transición interna" con el término "gestora".

Lo que queda claro más allá del embrollo léxico es que Catalá, a quien el PP nacional quería como candidata a la Generalitat tras la renuncia de Mazón, no es partidaria de abrir el melón sucesorio en estos momentos. Y, al menos públicamente, deja la decisión en "lo que decida" Génova.

Así, el proceso pasa ahora porque Pérez Llorca, secretario general del PPCV, asuma el timón del partido una vez Mazón deje el cargo, borrando así el fantasma de la gestora, vinculado siempre a tiempos de crisis. El congreso no llegaría hasta finales de 2026, momento en el que Génova deberá decidir si da voz a las bases valencianas o impone a un candidato para las elecciones de 2027.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
  3. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  4. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  5. Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
  6. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
  7. Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
  8. El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV

La jueza de la dana cita a declarar al jefe de gabinete de Mazón y al funcionario de mayor rango que gestionó la dana

La jueza de la dana cita a declarar al jefe de gabinete de Mazón y al funcionario de mayor rango que gestionó la dana

Catalá apoya aplazar el congreso del PPCV para relevar a Mazón

Catalá apoya aplazar el congreso del PPCV para relevar a Mazón

El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide que declaren los escoltas y el chófer de Mazón

El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide que declaren los escoltas y el chófer de Mazón

Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elx

Catalá da su apoyo explícito a Pérez Llorca para presidir la Generalitat

Catalá da su apoyo explícito a Pérez Llorca para presidir la Generalitat

Pérez Llorca registra su candidatura en las Corts, pero niega haber firmado un pacto con Vox

Pérez Llorca registra su candidatura en las Corts, pero niega haber firmado un pacto con Vox

La izquierda da por hecho el acuerdo de Pérez Llorca con Vox y exige conocer la "factura"

La izquierda da por hecho el acuerdo de Pérez Llorca con Vox y exige conocer la "factura"

La mitad de los valencianos que paga alquiler está en riesgo de pobreza

La mitad de los valencianos que paga alquiler está en riesgo de pobreza
Tracking Pixel Contents