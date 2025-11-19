La diputación aprueba 750.000 euros del Pla de Trinquets para Alginet, la Pobla de Vallbona y Alberic

"Es uno de los pocos días en que todos los diputados han hecho las ocho horas en la diputación", ironizaba Vicent Mompó al final de un pleno maratoniano. El pleno de la Diputación de València ha aprobado esta mañana la inversión de 755.528 euros para que tres municipios mejoren sus ‘trinquets’: Alginet (282.998 euros), la Pobla de Vallbona (300.000 euros y Alberic (172.530 euros). Estas inversiones se enmarcan en el Pla de Trinquets, que con una dotación de ocho millones de euros, está posibilitando la rehabilitación de estas infraestructuras necesarias para la práctica del deporte autóctono valenciano.

Estas subvenciones se suman a los más de 3,1 millones aprobados anteriormente para mejorar los ‘trinquets’ de Massamagrell (399.572 euros), Carlet (399.572 euros), el Genovés (175.223 euros), Guadassuar (400.000 euros), Simat de la Valldigna (400.000 euros), Bétera (400.000 euros), Xeraco (400.000 euros), l’Eliana (255.000 euros), la Llosa de Ranes (138.000 euros) y Canals (50.000 euros), así como el ‘Carrer de la Pilota’ de Ontinyent (150.000 euros).

PSPV y Compromís, como en el pleno de octubre cuando se aprobaron los últimos seis proyectos, han votado en contra porque consideran que estas ayudas están dadas “a dedo”. El diputado de Compromís, Josep Riera, ha esgrimido que este plan “no tiene bases claras y transparentes para que todos los municipios puedan acogerse en igualdad de condiciones”. En la misma línea, el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha reclamado “transparencia e informes” en el plan.

Por contra, la diputada de Hacienda, Laura Sáez, ha insistido que “se ha hablado con las Federación de Pilota que es quien ha fijado las prioridades atendiendo las necesidades y a criterios objetivos, que están claros”. “Nuestra intención es que las inversiones se ejecuten y que los ayuntamientos no tengan que devolver la inversión como pasaba antes”, ha advertido Sáez.

Todos los clubes federados de la provincia recibieron un cuestionario en marzo de 2024 para disponer de una visión global sobre la que poder actuar y tomar decisiones. En función de criterios como el volumen de actividad, las horas que emplea cada escuela y cada club de pilota, las modalidades practicadas o la actividad profesional, se han establecido tres tipologías de ‘trinquets’ o espacios de la pilota. Los considerados de prioridad unopueden recibir una subvención de hasta 400.000 euros; los de prioridad dos alcanzan los 300.000 euros; y los de prioridad tres pueden recibir hasta 200.000 euros para financiar sus proyectos.

También con el voto en contra de PSPV y Compromís, y la abstención de PP, Vox y Ens Uneix, han caído las ayudas para ‘trinquets’ a Bonrepòs i Mirambell (98.999 euros), Picanya (300.000 euros), Bicorp (120.758 euros), Beniparrell (99.500 euros).

“Espero que lo que ha pasado aquí hoy sirva para reflexionar y poder llegar a consensos; lo contrario no tiene ningún sentido”, ha asegurado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, quien ha destacado que “a estar alturas de la legislatura se han dado más ayudas de pilota que en toda la legislatura anterior y el plan multiplica por mucho lo que se dio en las dos últimas legislaturas porque queremos reforzar nuestro deporte autóctono”.

Fondo de Cooperación Municipal

El pleno ordinario de noviembre también ha dado luz verde a la última entrega del Fondo de Cooperación Municipal. Esta mañana se han aprobado los 10 millones de euros que completan los 80 millones previstos. En abril se repartieron 50 y el mes pasado los otros 20; ahora, tal y como estaba previsto, se ingresa el resto para aumentar la capacidad económica de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

En el ejercicio 2024, la Diputación también aportó 80 millones a este Fondo de Cooperación. Además, en esta legislatura se está llevando a cabo el principal programa inversor de la institución provincial: 350 millones para los 266 municipios y las tres entidades menores. Actualmente, ya se ha aprobado la ejecución de aproximadamente 100 millones de euros. A todos ellos, hay que sumar las subvenciones de otros programas como el del Pla de Trinquets aprobadas hoy u otras refrentes a Cultura, Turismo o Igualdad, por ejemplo.

Infraestructuras

En lo referente a la mejora de caminos, se ha aprobado una subvención de 703.845 euros a los ayuntamientos de Meliana, Alboraya, Albalat dels Sorells y Foios, para la rehabilitación de la vía de servicio paralela a la V-21; así como 246.388 euros para que el ayuntamiento de Navarrés pueda acondicionar el camino de acceso al paraje natural Lago Playamonte.

Asimismo, se ha aprobado una subvención en especie valorada en más de 585.000 euros para el ayuntamiento de Antella, que consiste en la mejora el Camino a Sumacárcer. En los tres casos, las vías están catalogadas como Caminos de Interés Territorial por el área de Carreteras de la Diputación.

Mociones aprobadas

El pleno ha aprobado por unanimidad una moción de Ens Uneix para que el tren de cercanías llegue al Puerto de Sagunto. La iniciativa solicita al Ministerio de Fomento la consignación presupuestaria para el proyecto e instar la Generalitat Valenciana y la Diputación de València el estudio de posibles colaboraciones presupuestarias con Adif para su ejecución ya que todos los grupos coinciden que es necesaria porque supondría una gran mejora en movilidad y transporte público para los más de 50.000 habitantes del Puerto de Sagunto.

Además, se ha dado el visto bueno a la proposición de Ens Uneix con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género que se conmemorará el próximo día 25 de noviembre. PP y PSPV han votado a favor de la iniciativa a la que se han incorporado enmiendas socialistas. Compromís se ha abstenido al rechazarse su enmienda sobre la prostitución y Vox ha votado en contra.

Igualmente, se ha aprobado una iniciativa del PP, con el apoyo de Vox y Ens Uneix y el voto en contra de PSPV y Compromís, en la que se rechaza la decisión del cierre de la Central Nuclear de Cofrentes en 2030 y se insta al Gobierno “a reconsiderar su plan, garantizando una transición energética ordenada y responsable que preserve la seguridad del suministro, el empleo y el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana, así como a establecer un plan de prolongación de la vida útil de Cofrentes, que contemple evaluaciones de seguridad, modernización tecnológica y mantenimiento preventivo, asegurando así su operación más allá de 2030 en condiciones óptimas de seguridad y sostenibilidad”.

También del PP ha salido adelante una moción, con una enmienda de Compromís, a favor de los trabajadores autónomos. Todos los grupos, a excepción del socialista que se ha opuesto, han votado a favor de la iniciativa que entre otros acuerdos manifiesta “su rechazo a la política fiscal del Gobierno hacia estos trabajadores, que en los últimos siete años se ha traducido en una carga impositiva creciente, incertidumbre y falta de estabilidad normativa”.

Por otra parte, se ha dado luz verde a la proposición socialista, con el apoyo de Compromís, la abstención de Vox y Ens Uneix, y el rechazo del PP en la que se pide al Consell “la máxima

implicación en la mejora y fortalecimiento del Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama, la preservación de su carácter público, la mejora de la calidad asistencial y la transparencia como principios irrenunciables”.

Por último, se han aprobado dos mociones de Vox: una para el impulso del relevo generacional en el sector primario de la provincia de Valencia y otra para promocionar el arte tradicional de la cetrería. La primera ha contado con el apoyo de PP y Ens Uneix, la abstención del PSPV y la oposición de Compromís; mientras que la segunda se ha aprobado con el mismo sentido de voto a excepción de Ens Uneix que en esta ocasión ha votado en contra.