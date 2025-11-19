Un dispositivo especial de la Diputación permitirá actuar con rapidez en caso de nevadas

Ante el aviso de Aemet que anuncia una fuerte bajada de las temperaturas y la posibilidad de que se produzcan nevadas en cotas bajas, la Diputació de València prepara ya un dispositivo que permitirá actuar de manera más ágil en caso de que las carreteras provinciales vean afectada su operatividad.

En concreto, el área de Medio Ambiente que dirige en la corporación Avelino Mascarell ha procedido a la puesta a punto de cinco tractores con cuchillas, más versátiles que las máquinas clásicas quitanieves en caso de necesitar intervenir en algunas localidades diseminadas que tienen accesos más complicados. Además, se podrían utilizar para retirar nieve en los casco urbanos y reforzar la maquinaria del área de Carreteras si fuese necesario.

Pero no solo eso. Asimismo, se han habilitado otros tres tractores con pala frontal, que pertenecen originalmente al servicio de playas, y que se unirían al dispositivo en caso de necesidad. Ahora, como es lógico, están fuera de la temporada de limpieza de costa.

Dispositivo de vialidad invernal

Eso en cuanto al área de Medio Ambiente de la Diputació, pero, de manera paralela, el área de Carreteras encabezada por la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, mantiene activo su dispositivo de vialidad invernal. Es un operativo que permanece preparado durante todo el año para actuar en aquellos puntos de la red provincial donde suelen registrarse heladas o nevadas.

Este dispositivo está formado por seis camiones equipados con esparcidores de sal, nueve retroexcavadoras para la retirada de nieve y cuatro camiones quitanieves, además de una reserva estratégica de sal para poder intervenir de forma inmediata en caso de aparición de placas de hielo.

Además, el operativo se completa con las brigadas de conservación, el equipo de conductores y el personal especializado en el manejo de la maquinaria específica para episodios invernales. Todo el conjunto trabaja bajo la coordinación de un ingeniero de caminos y cuatro ingenieros técnicos de Obras Públicas, encargados de supervisar y planificar las actuaciones.

"La tranquilidad de saber que estamos preparados"

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha señalado que “este dispositivo transversal nos permite actuar con rapidez y con eficacia cuando el temporal lo exige, y sobre todo, nos da la tranquilidad de saber que estamos preparados”. Según ha destacado, “el objetivo es muy claro: garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y que puedan desplazarse con normalidad, especialmente en las comarcas donde el frío y la nieve suelen hacerse notar con más intensidad”.

Mompó ha resaltado que la coordinación entre las áreas de Medio Ambiente y Carreteras es "clave para anticiparnos a cualquier incidencia. "Contamos con equipos experimentados y con maquinaria adaptada para intervenir de inmediato, y esa preparación es la que marca la diferencia cuando se trata de evitar riesgos en nuestros municipios", ha concluido.