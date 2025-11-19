La izquierda da por hecho el acuerdo de Pérez Llorca con Vox y exige conocer la "factura"

La izquierda quiere conocer ya el contenido del acuerdo entre el PP y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, el cual dan por cerrado. Aunque el propio aspirante ha asegurado este miércoles, tras el registro formal que oficialmente le convierte en candidato, que todavía no ha alcanzado un pacto con los de Santiago Abascal, PSPV y Compromís entienden que sí y dan por hecho también que incluirá cesiones de los populares.

Socialistas y valencianistas, que han vuelto a incidir en la cercanía de Pérez Llorca a Mazón, han urgido al 'presidenciable' a que detalle el que sería el tercer pacto entre los socios del bloque de la derecha en lo que va de legislatura, tras el de gobierno sellado en 2023 y el presupuestario, sellado este 2025. En todos ellos ha estado implicado el dirigente popular.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha instado a Pérez Llorca a "hacer públicas las renuncias que ha acordado con Vox" y ha lamentado que el PP haya optado por "hurtar a la ciudadanía de ir a las urnas y decidir su futuro". Del mismo modo, su homólogo en Compromís, Joan Baldoví, también ha pedido elecciones e, igualmente, ha emplazado al candidato a "enseñar la factura" del pacto con Vox.

Las dos formaciones de izquierda no sólo dan por hecho el acuerdo de investidura, sino también que este conllevará cesiones del PP a Vox que, según Muñoz y Baldoví, los populares quieren esconder. El socialista ha atribuido la falta de información sobre el pacto a que "es tan infame que no se atreven ni a exhibirlo, pero todos los valencianos sabemos que Vox no da su apoyo gratuitamente".

Además, ha recordado que Pérez Llorca "es el denominador común en todos los pactos que el PP ha firmado con la ultraderecha: fue uno de los que estaban sentados en la mesa del pacto de la servilleta junto a un maltratador y un torero, estuvo también en el pacto del Ventorro y lo está ahora en este nuevo pacto de la infamia" y ha subrayado que "esto no es lo que quieren los valencianos, lo que quieren es votar para regenerar la política valenciana".

Baldoví, por su parte, se ha preguntado "qué tiene el acuerdo que no se pueda decir". "O no hay acuerdo o tienen vergüenza de presentarlo. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar los valencianos por un nuevo acuerdo entre PP y Vox?", ha insistido el portavoz de la coalición, que ha recordado las ententes alcanzadas por ambas formaciones en el pasado reciente. "¿Cuál será el nuevo precio? ¿Por qué tienen miedo a enseñar la factura?", ha incidido.

El nuevo síndic, también en la diana

Muñoz y Baldoví también han cargado contra Fernando Pastor, nuevo síndic del PP en las Corts para cubrir ese hueco que deja Pérez Llorca y a quien el nuevo cargo ha situado en la diana de la oposición.

El socialista ha considerado que es "más continuidad" de la era de Mazón en el Consell, al ser una "persona del núcleo duro" del president en funciones. De hecho, ha defendido que al igual que Mazón, Pastor es representante del "zaplanismo", una corriente que según Muñoz "nos llevó a la peor tragedia de nuestra historia", en alusión a la dana.

Baldoví, por su parte, ha criticado las palabras del nuevo síndic durante la reciente comparecencia de Mazón en la comisión de la dana de las Corts, de la que Pastor es portavoz del PP y en la que criticó al Gobierno por dar tratos diferentes a las víctimas en función, según el popular, de su sensibilidad política. "Es tan miserable como para hablar de 'víctimas VIP', una declaración de intenciones de lo que es y quiere ser el PP. Da una idea de la cañala del nuevo síndic", ha zanjado.