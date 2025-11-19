Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'JFPL', el Kennedy de Finestrat

Juanfran Pérez llorca

Juanfran Pérez llorca / JM LOPEZ / LEV

L-EMV

València

Los nombres largos en política no suelen durar demasiado. Muchas veces con los medios de comunicación como responsables por cuestiones de economía del lenguaje y otras promovidas por los propios protagonistas, en busca de diferenciación, terminan por acortarse. Los ejemplos abundan, empezando por Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, a quienes rara vez se les nombra con el primer apellido.

Juanfran Pérez Llorca, el candidato del PPCV para suceder a Carlos Mazón en la Generalitat, se encuentra en una tesitura similar. Y aunque los medios por ahora le conservan mayoritariamente los dos apellidos, entre sus propios colegas de partido comienza a proliferar una versión reducida: 'JFPL'.

Unas siglas compuestas por los dos nombres y dos apellidos del alcalde de Finestrat y que recuerdan a las escogidas para referirse al expresidente de EE UU John Fitzgerald Kennedy (JFK).

'JFPL', el Kennedy de Finestrat

