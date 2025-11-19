Vaivén
'JFPL', el Kennedy de Finestrat
L-EMV
Los nombres largos en política no suelen durar demasiado. Muchas veces con los medios de comunicación como responsables por cuestiones de economía del lenguaje y otras promovidas por los propios protagonistas, en busca de diferenciación, terminan por acortarse. Los ejemplos abundan, empezando por Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, a quienes rara vez se les nombra con el primer apellido.
Juanfran Pérez Llorca, el candidato del PPCV para suceder a Carlos Mazón en la Generalitat, se encuentra en una tesitura similar. Y aunque los medios por ahora le conservan mayoritariamente los dos apellidos, entre sus propios colegas de partido comienza a proliferar una versión reducida: 'JFPL'.
Unas siglas compuestas por los dos nombres y dos apellidos del alcalde de Finestrat y que recuerdan a las escogidas para referirse al expresidente de EE UU John Fitzgerald Kennedy (JFK).
Suscríbete para seguir leyendo
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV